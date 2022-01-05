Еще недавно Банк Латвии сообщал, что в течение нескольких лет не обменивались монеты стоимостью в один и два сантима на сумму более чем 4,5 миллиона евро, или примерно 240 миллионов монет. Apollo.lv поговорил с пресс-секретарем Банка Латвии Янисом Силакалнсом, чтобы выяснить, сколько всего латов и сантимов потеряно.

Коллекционируют и хранят в копилке

Янис Силакалнс указывает, что важно понимать, что люди потеряли эти деньги не во время перехода с лата на евро, а за весь период, когда лат был в обращении.

"Это связано не с переходом на евро, а с привычками людей и представлениями о ценности денег. Эти деньги, скорее всего, никогда не вернутся в Банк Латвии", - говорит представитель банка.

Силакалнс приводит несколько причин для такой ситуации:

Это потерянные деньги, в основном - монеты сантимов маленькой ценности. Люди, например, теряли на улице монету в один или два сантима (так, как сейчас монету в один или два цента), особо не расстраивались и шли дальше.

Это деньги, которые остались в коллекциях. Например, монеты в один лат с особым дизайном, которые люди охотно собирали и не спешат избавляться от этих коллекций, а продолжают их хранить как память.

Это деньги, которые вывезены за границу. Почти у каждого дома в коробочке или копилке можно найти монеты разных стран, например, оставленные на память из путешествия или те, что не успели потратить.

"Так как Банк Латвии подтвердил, что латы будут меняться на евро без ограничений, латы можно хранить ради накопления денег и в момент, когда необходимы дополнительные средства, конвертировать часть из них в евро и использовать на свое усмотрение", - подчеркнул представитель Банка Латвии.

Каждый год в Банк Латвии возвращаются миллионы ранее не поменянных латов. Янис Силакалнс подчеркивает, что Банк Латвии продолжает их обменивать.

Представитель Банка Латвии рассказывает:

"Латы на евро меняются без комиссии и по официальному курсу, а также мы меняем поврежденные латы. Так как прошло довольно много времени, возможно, кто-то найдет купюры, которые потеряли визуальную "форму",

но такие тоже можно нести без проблем (если они соответствуют условиям обмена, из которых самое главное - должно сохраниться как минимум 50% купюры)".

Новейшая статистика об обмене латов на евро К концу декабря 2020 года из обращения было изъято 39% латовых монет на сумму 29 миллионов латов (148 миллионов штук) и 96% латовых банкнот на сумму 941 миллион латов (47 миллионов штук).

В конце декабря 2020 года осталось не поменяно 340,5 миллиона латовых монет (общий вес - 781 тонна).

Меньше всего поменяли монет маленьких номиналов - один, два сантима (239 миллионов монет); монет в один лат у жителей осталось 24 миллиона штук, включая особые монеты. Из банкнот меньше всего поменяли номиналом в пять латов (1,7 миллиона банкнот) и двадцать латов (777 тысяч банкнот).

В конце декабря 2020 года на руках у жителей остались латовые монеты и банкноты на общую сумму 85 миллионов латов (120,9 миллиона евро).

История латвийского лата

С присоединением Латвии к еврозоне из употребления вышел лат - национальная валюта Латвии, которая получила свое название в 1922 году и после советской оккупации снова вернулась в кошельки латвийцев в 1993 году.

Во времена основания независимой Латвии обсуждались разные названия для национальной валюты государства - франк, сантим, дуб и желудь, солнце и аустра, лига и дайле, дижа и сика, латва, рассказал в прошлом году на юбилейном праздновании по случаю 90-летия основания Банка Латвии академик и член Комиссии по дизайну монет Янис Страдиньш.

Фото: Латвийские латы

Он отметил, что правительство Зигфрида Анны Мейеровица в августе 1922 года приняло решение о лате и сантимах, а термин "лат" был принят немного раньше - 3 января.

Особым символом стала выпущенная в 1929 году серебряная монета стоимостью в пять латов с изображением девушки в народном костюме, которую бережно хранили и во времена оккупации.

"Монеты в пять латов, которые сохранились и в немецкие, и в советские времена, использовали для изготовления украшений - роскошных заколок, брелоков - дарили на свадьбу и крещение.

Их хранили люди и в Латвии, и в ссылке в Сибири, и в диаспоре за границей. Монета в пять латов Рихарда Зариньша имела такую миссию, как редкая монета - для "своих" в диаспоре она стала символом государственности и свободы Латвии. Перекованная в сакту, она была подтверждением принадлежности к латышскому народу и подтверждением надежды на восстановление независимости.

Во все долгие годы неволи монета в пять латов и в мире была самым популярным символом потерявшей независимость Латвии", - за год до перехода на евро говорил Страдиньш.

Когда Латвия восстановила независимость, началась работа над восстановлением собственной валюты. Между российскими рублями и латами был промежуточный этап - латвийские рубли, которые выпускались в оборот с 7 мая 1992 года. Временные деньги были нужны, чтобы скорее выйти из зоны советского рубля, снизить инфляцию и стабилизировать валютный курс.

Было ясно, что из-за технических затруднений так быстро напечатать латы не удастся, но родилась опасность, что в обороте может не хватить необходимых банкнот советских рублей. Поэтому временным решением стал латвийский рубль, пишет о восстановлении лата в книге Latvijas Bankai XC Кристина Дуцмане.

В свою очередь, спустя неполный год в кошельках латвийцев появились латы. Первой 5 марта 1993 года в оборот вошла банкнота номиналом в пять латов. Она стоила 1000 латвийских рублей, а один лат стоил 200 латвийских рублей.

Потом в оборот вошли монеты номиналом в 50 сантимов, один и два лата. В июне 1993 года в оборот вошли монеты от одного до 20 сантимов и банкноты в 10 и 20 латов. 2 мая 1994 года в оборот попали банкноты номиналом в 50 и 100 латов, а 20 июля 1998 года - банкнота в 500 латов.

Дизайн и изготовление латов

При выборе внешнего вида латов комиссия выбрала концепцию банкнот, разработанную Валисом Ошиньшем и Имантсом Жоджиксом, в основе которой были возможности современной компьютерной графики. Банкноты украшают символы латвийской природы и духовной культуры.

На банкнотах в пять латов изображен дуб, на десятилатовых - Даугава, на 20 латах - латышский двор, на 50 латах - парусники, на 100 латах - портрет Кришьяниса Барона, а на 500 латах - профиль латвийской девы, который является изображением с реверса пятилатовой монеты, которую чеканили во времена первой республики. Этот профиль девы изображен и на водяных знаках всех банкнот.

ФОТО: Igor Petrov/Shutterstock.com

Реверс банкнот изображает распорядок дня и работы в стародавние времена, а также создает праздничное настроение с помощью гербов, сакт и народных орнаментов.

Для изготовления альбомов была выбрана немецкая компания Giesecke & Devrient GmbH, с которой в сентябре 1991 года был подписан договор.

Монеты сантимов создавали художники Гунарс Лусис, который занимался графическим дизайном, и Янис Струпулис - разработчик пластического образа. Монеты ковались в немецкой кузнице Bayerisches Hauptmunzamt.

Для формы монеты художник Лусис выбрал ценности, отображающие латвийскую мудрость жизни. В графическом образе монет в 1, 2, 5, 10 и 20 сантимов художник хотел показать идею утренней и вечерней работы, а внешний вид монет в 50 сантимов, один лат и два лата символизирует лес, море и землю.

На монетах от 1 до 20 сантимов - этнографические солнышки, как спутницы жизни человека, связаны с пятью полукругами, которые символизируют труд.

Основные элементы существования латышского народа символизирует саженец сосны (леса, монета в 50 сантимов), лосось (вода, один лат), и корова (земля, два лата). На аверсе всех монет изображен большой или маленький герб Латвии.

В декабре 1999 года была выпущена в оборот новая монета в два лата из двух металлов. Ее выковали на British Royal Mint.

Юбилейные и памятные монеты

С 2001 года Банк Латвии выпускал в обращение особые монеты стоимостью в один лат с ограниченным тиражом. На первой такой монете, которая была выпущена в 2001 году, был изображен аист, который вьет гнездо.

На других особых монетах стоимостью в лат изображены муравей, гриб, Спридитис, петух на башне церкви Св. Петра в Риге, кулич, празднование Лиго, шишка сосны, сакта, снеговик, водяная лилия, трубочист, кольцо Намейса, елка, жаба, подкова, кружка с пивом, сердечко из пипаркукас, еж, рождественские бубенцы, кокле. Этой осенью была выпущена последняя особая латовая монета - монета паритета с курсом лата и евро на реверсе.

Банк Латвии выпускал также юбилейные и памятные монеты. В истории латвийских денег первые юбилейные монеты номиналом в два лата (сплав меди и никеля), 10 латов (серебро) и 100 латов (золото) были выпущены 10 ноября 1993 года в честь 75-летней годовщины основания Латвии.

В последующие годы юбилейные монеты ковались и в международных, и в национальных сериях монет, а также выпускались отдельные монеты - согласно программе выпуска юбилейных и памятных монет Банка Латвии. Эти монеты получали призы на различных международных конкурсах и выставках.

За стабильностью лата следит Банк Латвии. С 12 февраля 1994 года Банк Латвии определил неизменный курс лата по отношению к специальным требования для займа Международного валютного фонда (МВФ), фактически привязав лат к корзине валют МВФ и еще больше укрепив стабильность национальной валюты. В свою очередь, в 2005 году Банк Латвии фиксировал курс лата по отношению к евро - один евро равен 0,702804 лата.

Стабильность лата удерживалась и в то время, когда после перенапряжения народного хозяйства экономика Латвии пережила сильное падение и для обеспечения государственной платежеспособности был необходим международный заем, а кредиторы допускали возможность девальвации лата.

Но Латвия не допустила девальвации лата и преодолела кризис, осуществляя строгую политику бережливости, снизив расходы и повысив налоги.

Латвийская национальная валюта: "крепкая, как скала"

Редактор британского журнала The Economist Эдвард Лукас в посвященной лату статье писал, что латвийская национальная валюта была "крепкой, как скала" в отличие от таких стран бывшего СССР, как Украина, Грузия и Беларусь.

"Почти религиозное отношение к стабильности лата созвучно со временем довоенной республики, которая держалась за золотой стандарт тогда, когда Великобритания уже от него отказалась. Самым сложным испытанием для лата было время экономического кризиса после перенапряжения экономики, когда стране был нужен международный заем, а одним из условий для него была девальвация лата.

Но Латвия на это не согласилась. Девальвация бы сломала средний класс и банковскую систему. Государство вернуло конкурентоспособность тяжелым трудом, повышая продуктивность, увеличивая налоги и сокращая расходы.

Продолжаются дебаты о том, стоит ли другим странам учиться на этой модели преодоления кризиса, которая была осуществлена в Латвии. Но для Латвии риск оказался оправданным - в 2014 году она присоединилась к еврозоне в качестве страны с растущей европейской экономикой", - писал Лукас.