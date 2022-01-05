"Хватит глядеть в хрустальный шар": в сфере труда нужно принять новые правила игры

Ассоциированный профессор Техасского университета Энтони Клот указал, что в этом году популярной тенденцией стал личный подход к каждому потенциальному и действительном сотруднику.

"В 2022 году мы увидим, как работодатели будут обращать больше внимания на интересы работников, чтобы улучшить отношения с теми, кто уже работает, а также привлечь новых специалистов," - сказал Клот.

Это не только основа хорошей предпринимательской деятельности - эластичность и забота о работнике становится серьезным преимуществом, и все больше работников ожидают этого от своих работодателей. Салливан утверждает, что работники также станут более требовательными, поэтому работодатель должен быть готов предоставить все необходимое, чтобы обеспечить комфортную рабочую среду.

В результате компаниями придется разработать "персонализированную тактику организации персонала. Вместо программ, в которых все будут "под одну гребенку", компании должны будут заботиться о том, чтобы дать каждому работнику индивидуальный подход", - говорит Клот. Салливан указывает, что персонализированный подход может быть выражен в росте зарплаты, или например, в помощи с погашением кредита, или удлиненном декретном отпуске.

Еще один важный ньюанс - определить душевное здоровье работника в качестве приоритета. В конце концов, выгорание еще в прошлом году было серьезной проблемой для многих компаний, и все больше людей покидают работу, или думает об этом. "Даже такие бастионы карьеры и труда, как Волл-стрит начинают действовать и меняют культуру работы, уделяя больше внимания работникам, а не только результатам труда", - говорит Клот.

Работники не вернутся в такой же офис

Когда некоторые (не все) трудящиеся наконец вернутся к работе в офисе - в этом году, или позже, придется сделать вывод, что "новый нормальный" офис не будет похож на тот, что мы видели ранее. Профессор экономики Стенфордского университета Николас Блум указывает, что компании приспособят рабочие места ко всем требованиям гибридного труда, с учетом того, как люди на самом деле хотят работать.

Блум, который многие годы изучал будущее работы в офисе, указывает, что дни, которые в офисе будут находится на месте все работники, будут редкостью. Когда такие будут, это будет непривычно и даже неудобно. Он указал, что слышал "страшилки о работниках, которые должны идти в офис, где царит непривычная тишина". Иными словами, такая работа в офисе, как до пандемии, останется в прошлом.

Все больше компаний в своей работе вводят гибридную модель, когда в офис отправляются отдельные работники, а остальные остаются дома. Под такую модель подстраиваются и офисы, где теперь все оборудовано так, чтобы можно было соблюдать все требования эпидемиологической безопасности.