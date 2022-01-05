Ср, 5.01.2022
Прогнозы указывают на то, что масса и скорость распространения омикрона будут настолько чрезмерными, что окажется под угрозой непрерывность важнейших государственных функций. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

"Хватит глядеть в хрустальный шар": в сфере труда нужно принять новые правила игры

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

Что в 2022 году ожидать от сферы труда? На данный момент прогнозировать что-то трудно, и эксперты указывают, что с началом третьего года пандемии трудящимся по-прежнему приходится сталкиваться с беспрецедентными трудностями. Тем более - возвращение к очной работе на полную ставку начинает казаться все более нереальной, сообщает BBC Worklife.

Два года назад, когда началась пандемия, многие предприятия начали организовывать работу удаленно. Идея была - "пока что удаленно, но потом же все вернется на накатанные рельсы". Но распространение омикрон-штамма отложило планы миллионов трудящихся вернутся на рабочее место. К тому же, сама деятельность предприятий и рабочий рынок настолько приспособились к "новой реальности", что возврат к "нормальной работе до пандемии" кажется все более нереальным.

Тем не менее, мы по-прежнему не знаем, что и каким образом повлияет на то, как мы работаем. В прошлом году 5 января люди надеялись на то, что 2021 год принесет известную стабильность или укрепит гибридную модель работы. Где-то это сработало, но где-то - нет, так как появились новые варианты вируса, в результате чего о стабильности пока рано говорить.

Ситуация часто меняется и сложно найти точку отсчета, которая бы позволила сказать, где мы будем через 12 месяцев. Эксперты, которые изучают рынок труда и занятость, обнаружили несколько тенденций, которые уже достаточно ясно обрисовались. Это можно считать актуальными вопросами в сфере труда этого года, которые определят ее будущее.

Может стать актуальным вопрос об укороченных рабочих неделях

Призыв установить укороченные рабочие недели и более сконцентрированный рабочий график находит в мире все больше сторонников. Многие компании и даже правительства уже экспериментируют с различными альтернативными графиками организации труда.

Необходимо изменить структуру труда и то, как мы работаем. Стандартная 40-часовая рабочая неделя "с 9 до 5" была введена еще во времена Индустриальной революции примерно 200 лет назад.

Это и было последним разом, когда распорядок труда менялся. Он больше не эффективен в долгосрочной перспективе, так как наш труд стал интенсивнее, благодаря новым технологиям видеоконференций и интернету", - говорит профессор Школы бизнеса Университета Ньюкасла Эбигейл Маркс. 

"Те, кто занимаются бизнесом и политикой, должны принимать во внимание все аспекты того, как не перегрузить работников, в то же время думая о сохранении продуктивности или ее  повышении. Это решение нередко приходит в виде четырехдневной рабочей недели. Работа, которая сконцентрирована в более коротком промежутке времени и больше свободного времение - хорошие новости для душевного здоровья работников и баланса между личной и рабочей жизнью", - говорит профессор.

Хотя и выглядит, что эта идея в 2022 году может получить еще более крупную поддержку, такая модель работы, к несчастью, не подойдет всем трудящимся.

Маркс напоминает, что переход на четырехдневную рабочую неделю может быть удобным для отдельных офисных работников, но не для всех трудящихся.

"Четырехдневная рабочая неделя может привилегией ограниченной группы "белых воротничков. Такая смена политики труда никак не повлияет на низкооплачиваемый труд. Также нужно принимать во внимание специфику работы: в сфере IT и многих других услуг четырехдневная рабочая неделя фактически невозможна", - говорит Маркс.

Поэтому она указывает, что 2022 году главной трудностью будет поиск золотой середины между теми работниками, которые могут наслаждаться эластичным рабочим графиком, и теми, у кого такой возможности нет.

"Таким образом мы может прийти к раздробленному рынку труда. Пока различные офисные работники и важные чиновники смогут наслаждаться меньшим количеством рабочих часов, для других, особенно работников здравоохранения, такой возможности не будет даже в теории", - говорит эксперт.

Различные блага как главный способ привлечь работников 

В 2021 году по всему миру не хватало работников. Эта проблема никуда не денется, и в 2022 году это тоже будет создавать новые проблемы. Как говорит менеджер корпоративной коммуникации сервиса Glasdoor Элисон Салливан, это происходит ввиду того, что "факторы, которые создают эту проблему, не исчезнут, так как пандемия и растущий спрос на доставку продуктов продолжат быть рядом".

Это означает, что работодатели будут вынуждены сменить тактику при приеме новых работников, а также придется думать о том, как удержать тех, кто уже работает. Методы, которые помогали до пандемии сейчас уже не помогут.

Ассоциированный профессор Техасского университета Энтони Клот указал, что в этом году популярной тенденцией стал личный подход к каждому потенциальному и действительном сотруднику.

"В 2022 году мы увидим, как работодатели будут обращать больше внимания на интересы работников, чтобы улучшить отношения с теми, кто уже работает, а также привлечь новых специалистов," - сказал Клот.

Это не только основа хорошей предпринимательской деятельности - эластичность и забота о работнике становится серьезным преимуществом, и все больше работников ожидают этого от своих работодателей. Салливан утверждает, что работники также станут более требовательными, поэтому работодатель должен быть готов предоставить все необходимое, чтобы обеспечить комфортную рабочую среду.

В результате компаниями придется разработать "персонализированную тактику организации персонала. Вместо программ, в которых все будут "под одну гребенку", компании должны будут заботиться о том, чтобы дать каждому работнику индивидуальный подход", - говорит Клот. Салливан указывает, что персонализированный подход может быть выражен в росте зарплаты, или например, в помощи с погашением кредита, или удлиненном декретном отпуске.

Еще один важный ньюанс - определить душевное здоровье работника в качестве приоритета. В конце концов, выгорание еще в прошлом году было серьезной проблемой для многих компаний, и все больше людей покидают работу, или думает об этом. "Даже такие бастионы карьеры и труда, как Волл-стрит начинают действовать и меняют культуру работы, уделяя больше внимания работникам, а не только результатам труда", - говорит Клот.

Работники не вернутся в такой же офис

Когда некоторые (не все) трудящиеся наконец вернутся к работе в офисе - в этом году, или позже, придется сделать вывод, что "новый нормальный" офис не будет похож на тот, что мы видели ранее. Профессор экономики Стенфордского университета Николас Блум указывает, что компании приспособят рабочие места ко всем требованиям гибридного труда, с учетом того, как люди на самом деле хотят работать.

Блум, который многие годы изучал будущее работы в офисе, указывает, что дни, которые в офисе будут находится на месте все работники, будут редкостью. Когда такие будут, это будет непривычно и даже неудобно. Он указал, что слышал "страшилки о работниках, которые должны идти в офис, где царит непривычная тишина". Иными словами, такая работа в офисе, как до пандемии, останется в прошлом.

Все больше компаний в своей работе вводят гибридную модель, когда в офис отправляются отдельные работники, а остальные остаются дома. Под такую модель подстраиваются и офисы, где теперь все оборудовано так, чтобы можно было соблюдать все требования эпидемиологической безопасности.

"Отдельные помещения для собраний, небольшие комнаты со звукоизоляцией для видеозвонков, а также свободная возможность выбрать рабочее место. Работникам больше не нравится находится в толпе. Поэтому офисы приспосабливаются к этому, предоставляя работникам удобную и доступную среду, где достаточно места, чтобы встречаться с коллегами лично", - указал Блум.

Другая важная вещь - необходимость самих офисных помещений. Эксперты указывают, что необходимость в офисах не пропадет, а также не изменится их площадь. Хотя и ожидается, что количество отработанных на месте часов все равно будет на 30% меньше, чем до пандемии, компании не собираются уменьшать площадь своих офисов.

"Хоть гибридная модель, где мы работаем и удаленно, и на месте, будет актуальной, офис останется неотъемлемой частью работы Невозможно представить себе работу без конкретной базы", - говорит Блум.

Путь в неизвестное продолжается

Хотя человек и от природы пытается делать прогнозы и надеяться на лучшее, многое по-прежнему практически неясно. Главное, что нам неизвестно - что именно нам неизвестно.

В начале пандемии многие аналитики предсказывали, что возврат к работе в офисе в большой степени произойдет к лету 2021 года, когда вакцины стали общедоступными. Однако - этот срок продолжает отодвигать на будущее. Дельта- и омикрон-штаммы коронавируса заставляют волноваться о здоровье общества, поэтому планы по возвращению в офис продолжают откладываться.

"То, чему мы научились за последние два года - хватит глядеть в хрустальный шар", - говорит профессор Университета западного Онтарио Канина Бланшар.

Есть вещи, которые дают надежду на возвращение к "нормальной жизни до пандемии", например, вакцины, лекарства от коронавируса и короткий период самоизоляции. Но мы знаем, что в будущем много неизвестного (хороший пример - омикрон, который неожиданно изменил планы многих компаний). Мы также не знаем, чего ждать от будущего, так как все может измениться за один миг.

Поэтому с прогнозами и надеждами на 2022 год нужно быть осторожным. Особенно, если речь идет о возвращении к "нормальной жизни". Очень возможно, что "новая нормальная" ситуация и есть те правила игры, которые мы должны принять. "То, что мы четко знаем - в 2022 году, как и в двух предыдущих, важнее всего будет здоровье и его сохранность. Жизнь по-прежнему будет весьма хаотичной и даже ненормальной", - говорит Бланшар.


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