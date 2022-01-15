История о японском солдате Хироо Оноде, который не поверил, что Вторая мировая война завершилась, и еще 29 лет скрывался в джунглях.

После окончания войны Онода и его товарищи нашли на острове несколько листовок, в которых сообщалось об окончании войны, однако они не поверили этим листовкам, посчитав их пропагандой противника.

Они построили бамбуковые будки, воровали из местного поселка рис и другую пищу, а также убивали коров ради добычи мяса. Настоящая их война велась против тропической жары, крыс и москитов, при этом они заботились о своей униформе, содержали в наилучшем рабочем виде и оружие.

Думая, что по-прежнему идет война, они избегали филиппинских и американских спасательных групп, а также нападали на местных жителей острова, считая их вражескими шпионами. За годы они убили около 30 жителей острова.

В 1950 году один из товарищей Оноды сдался силам Филиппин, тогда как двое остальных были застрелены на острове. Последним выжившим был лейтенант Онода, которого нашел Норио Сузуки. Онода отказался возвращаться домой, пока не получит официальный приказ. Сузуки вернулся с несколькими фотографиями, и правительство Японии направило на остров делегацию, среди членов которой были брат Оноды и его бывший командир.