Не доставляют покупки, не возвращают деньги: PTAC предупреждает о недобросовестном элитном магазине

Основная проблема, на которую жалуются потребители, - недоставка заказанного и оплаченного товара. Если же потребители пользуются правом на отказ, продавец не возвращает деньги вовремя, иногда это длится до полугода и более.

Из жалоб, полученных в 2021 году, 157 - международные, в основном от потребителей из Европейского Союза. Больше всего жаловались потребители из Литвы и Эстонии, а также из третьих стран - Великобритании, США, России, Японии и др.

По словам потребителей, продавец не доставляет заказ ни в обещанный, ни в дополнительный срок. После отмены заказа, продавец в течение длительного времени не возвращает уплаченную сумму, то же самое происходит, когда потребитель пользуется правом на отказ, указанным в нормативных актах.

После рассмотрения жалоб потребителей PTAC и ECC Latvia связались с продавцом, который ответил, что ситуация будет решена, однако после нескольких напоминаний возврат средств большинству потребителей так не был произведен. В некоторых случаях продавец запрашивал реквизиты банковского счета покупателя, но даже после их предоставления возврат средств происходил редко.

Проблемы были решены всего в 41 случае - товар был наконец-то доставлен, либо был произведен возврат средств.

Принимая во внимание проблемы, в декабре 2020 года PTAC постановил запретить компании заниматься недобросовестной коммерческой практикой, а также наложил штраф в размере 10 000 евро. Решение было обжаловано, но суд оставил его без изменения. В настоящее время решение исполняется в принудительном порядке.

Несмотря на все вышеперечисленное, PTAC располагает информацией, что продавец продолжает рекламировать свои услуги и привлекать новых клиентов, поэтому призывает потребителей оценить риски и пересмотреть возможности совершения покупок на inch2.com.