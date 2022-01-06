Италия установит обязательную вакцинацию против Covid-19 для жителей старше 50 лет

"Мы хотим замедлить кривую заражения и побудить итальянцев, которые еще не вакцинировались, сделать это, - сказал на заседании правительства премьер-министр Марио Драги.

- Особенно мы вмешаемся в возрастные группы, в которых наибольший риск госпитализации, чтобы снизить давление на больницы".

Согласно принятому решению, неработающие люди в возрасте старше 50 лет обязательно должны будут вакцинироваться, а работающие должны получить ковид-сертификат, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной болезни.

Правительство также сообщило, что "с 15 февраля вакцинационный сертификат будет необходим людям старше 50 лет в государственном и частном секторе, чтобы попасть на свое рабочее место".

Согласно данным национального статистического агентства Италии ISTAT, из 59 миллионов жителей Италии 28 миллионов старше 50 лет.

В конце декабря правительство сообщило, что с 10 января ковид-сертификат будет необходим, чтобы использовать общественный транспорт или гостиницы, рестораны, террасы и спортивные залы.

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В Италии за последние дни выросло число новых случаев Covid-19. В среду было зарегистрировано 189 000 новых случаев, а во вторник - более 170 000.