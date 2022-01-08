Страны, экономика которых лучше всего справилась с пандемией

По сравнению с показателями на конец 2019 года изменения в данных по ВВП также указывают на экономическое благополучие. Некоторые страны всегда были более уязвимыми перед запретами на поездки и ограничениями в сфере услуг. Так обстоит дело в южной Европе, где национальная экономика сильно зависит от туризма. В других странах, таких как Великобритания и Бельгия, во время пандемии наблюдались очень высокие показатели заболеваемости и смертности от Covid-19, что значительно снизило потребительские расходы.

Изменения в уровне доходов домохозяйств показывают, насколько хорошо семьи справляются с последствиями пандемии, поскольку в этом разделе учитываются доходы не только от оплачиваемой работы, но и от государственных пособий. Покупательная способность домохозяйств также напрямую зависит от уровня доходов, в том числе в текущих условиях растущей инфляции.

В некоторых странах, особенно в тех, где влияние вируса на экономику было относительно небольшим, рынок труда действительно не пострадал, позволяя людям зарабатывать деньги. Уровень безработицы в Японии практически не изменился с предпандемического времени. В Испании, например, с февраля по август 2020 года уровень безработицы вырос на три процентных пункта.

Некоторым правительствам удалось почти полностью компенсировать семьям потерю заработка, предоставив обширные программы пособий. Такова была стратегия США: несмотря на резкий рост безработицы, в 2020 и 2021 годах домохозяйства получили пособий на сумму более 2 триллионов долларов. Канада действовала также.

Другие страны, такие как страны Балтии, стремились обеспечить финансовую дисциплину, помогая компаниям генерировать денежные потоки и увеличивать возможности здравоохранения.

Австрия и Испания оказались менее успешными в защите своих граждан от потери дохода, поэтому уровень доходов этих стран на 6% ниже, чем до пандемии.

А как насчет предприятий? Результаты фондовых бирж показывают здоровье деловой среды, а также привлекательность для иностранных инвесторов. Цены на акции в Великобритании сегодня ниже, чем до пандемии. Однако здесь, вероятно, также заметно влияние Brexit на британскую экономику. В Великобритании также меньше компаний, работающих в секторах, которые продемонстрировали высокие темпы роста во время пандемии, имея возможность воспользоваться преимуществами технологических достижений и низкими процентными ставками. В США больше компаний, которым удалось добиться хорошего роста во время пандемии, поэтому наблюдается значительный рост стоимости фондового рынка.

В Северной Европе, например, больше всего выиграли не технологические компании, а компании сферы здравоохранения. Например, на рынке Дании три из десяти самых быстрорастущих компаний во время пандемии напрямую связаны с сектором здравоохранения.

Четвертый параметр - использование капитала, оказывает поддержку деловой среде. Некоторые компании в США, например, успешно используют бизнес-возможности, созданные пандемией, в свою пользу путем значительных инвестиций в технологии и разработки более эффективных моделей удаленной работы. Между тем Норвегия значительно сократила инвестиции в нефтегазовый сектор.

Последний показатель - государственные долги. Ясно, что значительное увеличение долга хуже небольшого увеличения, поскольку потенциально это может означать более высокие налоги и "затягивание пояса" в будущем. Не все страны быстро увеличивали свои государственные долги, хотя США, Великобритания и Канада значительно увеличили свои долги. Государственный долг Швеции вырос всего на шесть процентных пунктов ВВП. Это также отражает тот факт, что страна в значительной степени избегала локдаунов, после которых требовалась бы значительная финансовая поддержка.

Распространение омикрон-штамма безусловно, скажется на экономическом росте в 2022 году. Однако ясно, что экономика продолжит расти и общая картина вряд ли будет очень плохой. Эксперты ОЭСР отмечают, что, например, в Италии рост в этом году может составить 4,6% по сравнению со средним показателем ОЭСР - 3,9%.