Кариньш призывает не тянуть и разрешить бустер для детей в возрасте от 12 до 17 лет
Премьер-министр Кришьянис Кариньш призывает ответственные структуры не медлить и разрешить бустерную вакцинацию и подросткам в возрасте от 12 до 17 лет.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш призывает ответственные структуры не медлить и разрешить бустерную вакцинацию и подросткам в возрасте от 12 до 17 лет.
В четверг на внеочередном заседании правительства, на котором Кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайной ситуации, премьер указал, что и у подростков, как и у других людей, со временем пропадает эффективность действия вакцины.
"Я думаю, что нам как правительству нужно двигаться в этом направлении", - сказал Кариньш.
В Латвии курс вакцинации против Covid-19, получив две прививки или в случае вакцины Johnson & Johnson - одну, завершили 1,266 миллиона жителей, а процесс вакцинации начали 1,317 миллиона жителей, то есть 67,3% и 69,98% жителей соответственно.
В свою очередь, охват бустерной вакцинацией среди жителей Латвии достиг 14,93%.