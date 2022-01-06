Кариньш призывает не тянуть и разрешить бустер для детей в возрасте от 12 до 17 лет

В четверг на внеочередном заседании правительства, на котором Кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайной ситуации, премьер указал, что и у подростков, как и у других людей, со временем пропадает эффективность действия вакцины.

"Я думаю, что нам как правительству нужно двигаться в этом направлении", - сказал Кариньш.

В Латвии курс вакцинации против Covid-19, получив две прививки или в случае вакцины Johnson & Johnson - одну, завершили 1,266 миллиона жителей, а процесс вакцинации начали 1,317 миллиона жителей, то есть 67,3% и 69,98% жителей соответственно.