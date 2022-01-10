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С 24 декабря отечественный детский телеканал Kidzone Plus компании Duo Media Networks носит название Kidzone Mini. Kidzone Mini – детский телеканал с богатым выбором мультсериалов. Тщательно подобранное и соответствующее возрасту содержание предназначено в первую очередь для мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 6 лет. Контент канала - веселый, дружелюбный, безопасный и не содержит сцен насилия. Программа начинается в шесть утра и длится практически до полуночи.

На Kidzone Mini демонстрируются десятки популярных сериалов, здесь можно встретиться с самыми разными персонажами. Детей порадуют ставшие уже классикой «Свинка Пеппа» и «Томас и его друзья», «Казупс!», «Хайди», а также образовательные «Пиквикская команда» и «Супер Крылья: Джетт и его друзья». Дети также узнают о социальных нормах и готовности работать вместе из замечательных сериалов «Заботливые мишки» и «Папа-герой». Программа канала постоянно и ответственно пополняется.

Kidzone Mini разговаривает с детьми на латышском или русском языке, по выбору зрителей.

Все передачи канала переведены опытными переводчиками и озвучены на профессиональных студиях известными и популярными артистами.

Kidzone Mini - это как хороший друг, которому вы можете смело доверить своих детей!