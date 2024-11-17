На этой неделе разрешилась сага с Олимпийским спортивным центром в Риге. Государство внесло изменения в арендную плату, и за землю под зданием Латвийскому олимпийскому комитету неожиданно пришлось платить в 10 раз больше. Рижская дума сделала исключение и арендную плату снизила. Управление активами Олимпийского комитета доверено Нилу Журавлеву. Руководимая им Латвийская федерация бокса сотрудничает с находящейся под влиянием России Международной боксерской организацией и лишена статуса признанной в Латвии спортивной федерации, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Передача: Миллионными активами ЛОК управляет неоднозначно оцениваемый Нил Журавлев
Организация Журавлева сейчас не может входить и в состав Латвийского олимпийского комитета. Однако отношение руководства ЛОК - выжидающее.
Олимпийский спортивный центр в Риге принадлежит Латвийскому олимпийскому комитету. В здании ежедневно могут заниматься три тысячи человек, раз в неделю его посещают более 5 тысяч детей и подростков. Земля под наиболее нагруженной спортивной постройкой в Риге принадлежит не ЛОК, это собственность самоуправления. Когда мэром Риги был Гундарс Боярс, в 2001 году Рига на 50 лет сдала ее в аренду Олимпийскому комитету.
Если ранее за это самоуправление собирало более 27 тысяч в год (27 988 евро), то с октября арендная плата неожиданно выросла до трети миллиона (338 661 евро).
Рижская дума подняла арендную плату согласно внесенным в этом году изменениям в правила Кабинета министров. Они предусматривают, что в случае добровольно разделенного имущества арендная плата устанавливается в соответствии с рыночной ценой, определенной независимым оценщиком, а не кадастровой стоимостью, как это было до сих пор.
Рижское самоуправление попросило Министерство финансов в срочном порядке внести поправки (в правила Кабинета министров) и сделать для Олимпийского центра исключение. Однако получило отказ. Рижской думе пришлось искать другой путь, чтобы не нанести ущерб удобствам рижан.
Ожидаемые муниципальные выборы пошли Олимпийскому комитету на пользу. Прозвучали даже призывы от кандидатов в мэры Риги передать участок земли государству с условием, что он будет использоваться исключительно для выполнения спортивных функций.
В прошлом году предприятие Olimpiskais sporta centrs работало с прибылью в более чем 100 тысяч евро. Его оборот оставил неполные 4 миллиона.
Юристы думы нашли узкую норму в документах Еврокомиссии, что самоуправление в дальнейшем может применять сниженную арендную плату в размере 1,5% от кадастровой стоимости земли и это в понимании закона не считается запрещенной поддержкой.
Большая часть депутатов Рижской думы поддержали изменения в договоре аренды земли. Из коалиции за такое решение не голосовало только большинство депутатов "Честь служить Риге". Как утверждает вице-мэр, самоуправление сделало все, чтобы вооружиться против любых юридических рисков.
"Мы по сути работали до белого дыма, пока не нашли решение. Решение в самих решениях Евросоюза. Которые можно приравнять к прецедентному праву. Мы также запросили мнение юридической фирмы COBALT, которая обладает компетенцией по оценке подобных дел, чтобы добавить ко всему этому еще и заключение, чтобы все это не лопнуло", - указал вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
В Латвии всего восемь олимпийских центров. Единственный владелец здания в Риге - Латвийский олимпийский комитет, в свою очередь у других их акции принадлежат ЛОК и самоуправлениям. Несмотря на то, что в вопросе аренды земли принимал активное участие сам президент Латвийского олимпийского комитета Раймонд Лаздиньш, держателем акций всех госкомпаний является Нил Журавлев. После избрания Лаздиньша на должность этим летом, он рекомендовал исполнительному комитету ЛОК уполномочить Журавлева управлять активами Олимпийского комитета стоимостью в десятки миллионов.
Нил Журавлев уже более 12 лет руководит Латвийской федерацией бокса. Месяц назад ее лишили статуса признанной спортивной федерации и госфинансирования. Это беспрецедентный случай.
Решение принял совет правления Латвийских спортивных федераций. Потому что организация Журавлева сотрудничает с Международной боксерской федерацией или IBA, которой руководит гражданин России Умар Кремлев и которая уже не является международно признанной. Журавлев оспорил решение Латвии в Министерстве образования, назвав его предвзятым и незаконным.
Международный олимпийский комитет руководимую сторонником режима Путина Умаром Кремлевым Международную боксерскую ассоциацию исключил из своих рядов еще в прошлом году. Организацию Кремлева обвинили в различных преступлениях, в том числе и в коррупции. Несколько стран, в том числе США, из ассоциации гражданина России Кремлева вышли и основали свою организацию World boxing, к которой присоединились уже полсотни стран, и Литва тоже. Но не Латвия. Совсем наоборот - руководимая Нилом Журавлевым организация 31 октября этого года на проходящем в Черногории конгрессе Европейской боксерской конфедерации выразила поддержку руководимой Кремлевым организации. Кроме того, на этом мероприятии по информации передачи был выдворенный из Латвии два года назад Андрей Ахмедов - гражданин России, пребывание которого в нашей стране было признано опасным для безопасности государства.
Международный олимпийский комитет еще в сентябре разослал всем национальным комитетам письмо с призывом не сотрудничать с представителями находящейся под российским влиянием организации. Руководимая Лаздиньшем организация должна была исключить организацию Журавлева из рядов членов ЛОК, как это предусматривают статуты. Однако ей дано время до конца года решить, выйдет ли она из ассоциации Кремлева или нет.
"Мы не занимаем никакой выжидающей позиции. Исполнительный комитет ЛОК решил до конца октября дать Латвийской боксерской федерации подать соответственные документы или не подать, и тогда до конца года будет принято соответственное решение", - указал Лаздиньш.
На недвижимости ЛОК в Олимпийском спортивном центре в Риге в эти выходные прошел организованный руководимой Журавлевым федерацией чемпионат Латвии по боксу. Был ли он организован по правилам находящейся под влиянием России Международной федерации бокса, сейчас никто уже не контролирует. Так как Латвийская боксерская федерация теперь просто общество и никто не может запретить ей проводить соревнования.
Если для федерации Журавлева негативным будет и решение Министерства образования и науки, еще есть возможность оспорить его в административном суде.
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