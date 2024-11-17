Международный олимпийский комитет руководимую сторонником режима Путина Умаром Кремлевым Международную боксерскую ассоциацию исключил из своих рядов еще в прошлом году. Организацию Кремлева обвинили в различных преступлениях, в том числе и в коррупции. Несколько стран, в том числе США, из ассоциации гражданина России Кремлева вышли и основали свою организацию World boxing, к которой присоединились уже полсотни стран, и Литва тоже. Но не Латвия. Совсем наоборот - руководимая Нилом Журавлевым организация 31 октября этого года на проходящем в Черногории конгрессе Европейской боксерской конфедерации выразила поддержку руководимой Кремлевым организации. Кроме того, на этом мероприятии по информации передачи был выдворенный из Латвии два года назад Андрей Ахмедов - гражданин России, пребывание которого в нашей стране было признано опасным для безопасности государства.