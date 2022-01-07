Государственная лесная служба комментирует открытое письмо сотрудников предприятия

Она пояснила, что все изменения, связанные с дальнейшим развитием VMD, происходят в связи со стратегией работы службы на 2021-2027 годы, в которой установлены цели и приоритеты VMD. Индивидуальных или детальных нюансов в стратегии нет, поэтому на данный момент служба может сообщать только о приблизительных изменениях.

В стратегии служба определила ряд существующих проблем, в том числе отсутствие объективного и равного отношения к клиентам, недостаток коммуникации, риск коррупции, чрезмерную бюрократию, неравное укомплектование штата и низкую заработную плату. VMD пришла к выводу, что для решения проблем необходимо радикальное изменение существующей организационной структуры.

Планируется, что после изменений VMD будет состоять из семи структурных подразделений. Каждая администрация будет разделена на отделы и департаменты.

Отвечая на вопрос о рабочей силе, Сташане сказала журналистам, что не планируется сокращать количество сотрудников и что оно останется в пределах нынешних 640 человек. Кроме того, у сотрудников будет возможность переквалифицироваться, а также работать в интересующей их сфере.

На пресс-конференции неоднократно упоминалось открытое письмо сотрудников VMD с просьбой приостановить структурные реформы в службе в контексте рационального использования лесов и лесных земель, развития лесного сектора и общества.

Комментируя это, Сташане признала, что структурные изменения были основаны на опросах клиентов и отраслевых экспертов и что такой подход был использован впервые в истории службы. Она также указала, что неудовлетворенность сотрудников во многом связана с проблемами внутренней коммуникации. "Переструктуризация произошла в сотрудничестве со всеми руководителями службы", - сказала гендиректор.

Комментируя участие бывшего руководителя Государственной службы окружающей среды Инги Колеговой в создании структурных изменений в VMD, Сташане высоко оценила профессионализм Колеговой и ее вклад в планирование изменений. В то же время она опровергла утверждения о том, что предыдущие судимости Колеговой как-либо повлияют на репутацию или профессиональную компетентность VMD.

Между тем, объясняя аспекты коммуникации, Сташане отметила, что новая структура еще не утверждена и ведется работа по ее планированию и расчету. Поэтому организациям лесной промышленности предлагается выражать претензии и возражения.

По ее словам, план реструктуризации может быть готов во втором квартале этого года.

В письме сотрудники VMD выразили мнение, что изменения были слишком поспешными и экономически не оправданными. Авторы письма призвали не принимать поспешных и необдуманных поправок к закону о VMD и другим нормативным актам, регламентирующим деятельность службы.

В начале января письмо было направлено директору Государственной канцелярии Янису Цитсковскису, политическим фракциям Сейма, Союзу самоуправлений Латвии, Союзу свободных профсоюзов Латвии и Профобществу лесных отраслей Латвии.

В целом в письме сотрудников VMD подчеркивается, что структурные изменения службы в настоящее время неоправданны, так как планируется сократить количество сотрудников, ликвидировать десять региональных структурных подразделений, а также сосредоточить функцию управления VMD в Риге.