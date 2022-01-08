В Талсинском крае в пожаре погибли два человека
Прошедшей ночью в результате пожара в Либагской волости Талсинского края погибли два человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Прошедшей ночью в результате пожара в Либагской волости Талсинского края погибли два человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Пожар произошел в жилом доме площадью 100 кв. м. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что крыша здания уже обрушилась и большая часть конструкций сгорела. В сгоревшем доме были найдены тела двух человек.
В целом за прошедшие сутки VUGD получила 38 вызовов - 11 на пожары, 20 - на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.