Сб, 8.01.2022
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Эвелина Будиловича, представитель Департамента городского развития Рижской думы

В Талсинском крае в пожаре погибли два человека

Пожарные. Иллюстративное фото. ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Прошедшей ночью в результате пожара в Либагской волости Талсинского края погибли два человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Пожар произошел в жилом доме площадью 100 кв. м. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что крыша здания уже обрушилась и большая часть конструкций сгорела. В сгоревшем доме были найдены тела двух человек.

В целом за прошедшие сутки VUGD получила 38 вызовов - 11 на пожары, 20 - на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.


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