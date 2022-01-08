В пятницу в Латгале в ДТП погиб пешеход
За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) пострадали 11 человек, один человек погиб, сообщает Государственная полиция.
За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) пострадали 11 человек, один человек погиб, сообщает Государственная полиция.
ДТП, в котором погиб пешеход, произошло в Латгале.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 11 водителей, за превышение скорости оформлено 111 протоколов.
В целом за различные нарушения правил дорожного движения за прошедшие сутки составлено 413 протоколов.