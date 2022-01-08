Сб, 8.01.2022
Не скажу, что мы вынуждены вводить зоны низких эмиссий, но сейчас идет такая тенденция, особенно с европейского уровня и государственного Эвелина Будиловича, представитель Департамента городского развития Рижской думы
Эвелина Будиловича, представитель Департамента городского развития Рижской думы

В пятницу в Латгале в ДТП погиб пешеход

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) пострадали 11 человек, один человек погиб, сообщает Государственная полиция.

ДТП, в котором погиб пешеход, произошло в Латгале.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 11 водителей, за превышение скорости оформлено 111 протоколов.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения за прошедшие сутки составлено 413 протоколов.


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