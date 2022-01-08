Видео ⟩ Мистический водитель: хозяйка авто обвиняет в аварии некого Юриса

Вовлеченное в аварию транспортное средство уже присоединилось к другому мусору на кладбище автомобилей, но страсти по поводу инцидента не угасают.

Как рассказал друг Илзе Райвис, который в момент происшествия находился в пострадавшем автомобиле, машина действительно была зарегистрирована на имя Илзе. Однако за рулем сидел некий Юрис, который помогал им с работой по хозяйству.

Когда случилась авария, Юрис от испуга перепрыгнул на заднее сиденье машины. Райвис рассказал 4. studija, что, когда прибыла полиция и начался допрос пострадавших и свидетелей, он отказался давать показания, так как был пьян, а Юрис, который еще некоторое время провел в автомобиле, уже сбежал с места происшествия.

"В автомобиле Peugeot не было никого, а он был снаружи. Этот мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, что было проверено, отрицал, что был за рулем. Но другие водители на месте происшествия указали, что именно он был возможным водителем Peugeot. Однако мужчина указал на другого человека, но того человека на месте аварии не было", - рассказывает Инга Миллере, начальник бюро по расследованию транспортных административных нарушений.

Илзе также утверждает, что ее друг не мог сидеть за рулем автомобиля в момент аварии. Она говорит, что видела, как на место водителя садится Юрис. Однако женщина не может назвать его фамилию или персональный код.

Этими данными не располагает и Райвис, который пригласил Юриса помогать по хозяйству после встречи в центре Огре, где пропавший шофер регулярно просил "сигареты и копейки".

С точки зрения полиции, поиски Юриса - как искать иголку с стоге сена. В Латвии примерно 18 000 мужчин с таким именем. Поэтому вопреки интересам Илзе и убеждению, что полиция должна искать пропавшего виновника аварии, в этом случае работает другой закон.

"Неизвестно, существует ли этот Юрис, и это никак нельзя проверить. Поэтому против владельца транспортного средства будет возбужден новый административный процесс о непредоставлении сведений и, соответственно, назначен новый штраф", - сказала представитель полиции.

Илзе получила штраф в размере 200 евро за то, что не знала, кому доверила автомобиль. Однако Инга Миллере утверждает, что жители нередко не понимают последствий того, что предоставляют другому лицу автомобиль, не установив его личность и то, есть ли у него вообще права. Представитель полиции указывает, что в этом случае Илзе еще повезло, так как в аварии пострадали только автомобили. Если бы пострадали люди, хозяйке автомобиля пришлось бы отвечать в уголовном процессе.