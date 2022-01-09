Тушил горящее масло водой: в Риге в пожаре пострадал человек

В службу поступил вызов о пожаре на улице Локомотивес примерно в 15:00. В квартире в девятиэтажном доме горела газовая плита и вытяжка.

В кастрюле воспламенилось масло, которое человек пытался потушить водой, в результате чего пострадал и был передан медицинскому персоналу Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

VUGD напоминает, что загоревшуюся кастрюлю или сковороду нельзя тушить водой. В этом случае можно загасить огонь огнетушителем, засыпать место горения содой или накрыть кастрюлю или сковороду крышкой большего размера, плотной тканью или специальным противопожарным покрывалом для предотвращения доступа кислорода и погашения пламени.

В середине дня поступил вызов на пожар в Икшкиле, где из задымленной квартиры был спасен и передан медикам NMPD один человек, а еще 12 человек эвакуировались из здания до прибытия бригады VUGD. Пожар был ликвидирован в 13:14.

Кроме того, утром пожарные выезжали на улицу Ницгалес в Риге, где на первом этаже двухэтажного общественного здания горела мебель. В 10:14 пожар был потушен.