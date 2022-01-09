De Facto: Повышение цен приводит к росту бедности, компенсаций не хватает

Другая картина открывается, если смотреть на расходы, от которых нельзя отказаться - это коммунальные услуги и питание. Каждые 100 евро за газ через год превратились уже в 139 евро, за отопление - в 126 евро, за электричество - в 124 евро. Картошка, например, стала на 50% дороже, масло - на 33%, а мука - на 20%. Именно это больше всего ощущают бедные домохозяйства.

Были введены различные меры поддержки, но общество пенсионеров RASA делает вывод, что таким образом со всеобщим подорожанием справиться нельзя. "Я посмотрела про тарифы, послушала министра Рейрса, который сказал, что это повлияет позитивно и обеспечит поддержку бюджета каждого домохозяйства. Ну, я прикинул хотя бы для себя. В декабре тариф на распределение для меня был 7,15 евро. Если взять 50%, то это 3,58 евро. Ну..." - разводя руки, говорит представитель общества Гунарс Эниньш.

Больше поможет повышение необлагаемого минимума для пенсий - 500 евро с июля, что части пенсионеров даст прибавку до 34 евро на руки. Однако для трети пенсионеров это ничего не изменит, так как их пенсия не сильно выше нынешнего необлагаемого минимума - 330 евро, а еще часть получат всего пару евро.

Встретившись с другими пенсионерами в центре Ābeļzieds, Валия Грундане пришла к выводу, что этот год многим будет тяжело пережить: "Они пойдут за пособиями. Они пойдут, так как сумма, которая остается после уплаты коммунальных, достаточно мала".

Самоуправления также предполагают, что число нуждающихся в пособиях вырастет. До мая по всей Латвии, например, на пособия по жилищу отведено примерно 33 миллиона евро. Самоуправления сами по себе не могут позволить себе это, поэтому государство приняло решение софинансировать половину стоимости жилищного пособия на период в пять месяцев. Деньги были взяты из финансирования на ликвидацию последствий пандемии, так как в основном бюджете таких средств нет.

Это также является хорошим решением, говорят в Латвийском объединении самоуправлений (LPS) - но предлагают задуматься о том, что возможности поддержки нужно расширить и планировать на более долгий срок, так как неравенство растет. "Расчет социальной помощи идет на 6% домохозяйств. Даже меньше. Но из-за социально-экономических обстоятельств и резкого роста цен на энергетические ресурсы образовалась ситуация, которую показывает еще статистика прошлого года - что примерно 20% домохозяйств затруднены в своих возможностях оплатить эти счета. Сейчас риск вырос до примерно 40% домохозяйств", - говорит советник общества Айно Салминьш. К тому же что будет в начале отопительного сезона следующей осенью, еще неясно, так как, например, текущую поддержку после мая не планируют возобновлять. "Этот вопрос я задал Совету кризисного управления, и ответа не было. Сейчас правительство готово решать этот вопрос в краткосрочной перспективе", - говорит Салминьш.

Похожим образом на более постоянных решениях настаивает руководитель Социального управления Департамента благосостояния Рижской думы Мартиньш Моорс. С отменой временного решения отменится и временная формула, которая корректирует неполноценный объем необлагаемого минимума и позволяет помочь большему количеству людей, особенно пенсионерам. "Надо принимать во внимание то, что уровень необлагаемого минимума, который мы сейчас используем, фактически соответствует 2018 году. Чисто статистически мы пользуемся числом, которое привязано к 2018-му. Оно однозначно устарело", - указал Моорс.

Минблаг обещал решить эти проблемы в 2023 году. Однако и в этом году, по мнению министра Гатиса Эглитиса (JKP), уже было сделано многое, чтобы помочь именно самым бедным. В том числе государство решило профинансировать 50% стоимости жилищного пособия, хотя изначально речь шла о 30%. "Эти мероприятия уже осуществлены, но, конечно, всегда можно сделать больше", - отметил министр.