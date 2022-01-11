"На всех нужно разделить 7000 евро за отопление". Самоуправления получают просьбы от жителей

С ростом счетов за отопление газом столкнулись все жители дома, в том числе и пенсионерка Инна. Она - старшая по дому в двух домах, в которых всего 52 квартиры. И на всех надо разделить семь тысяч евро за отопления. Ситуация для обитателей этого дома вырисовывается печальная.

"Кроме коммунальных платежей есть еще лекарства, которые нужно принимать каждый месяц - они тоже недешевые. О еде вообще не говорим.

Я в прошлом месяце заплатила все счета: электричество, интернет. У меня осталось 22 евро. Живи, как хочешь, на эти 22 евро.

Ты сходи, молоко, кефир купи, хлеб, и у тебя всего десятка. Если мы не сможем заплатить, мы все останемся в долгу - отнимут квартиру, как это обычно происходит, так уже делают. Поэтому бездомных и появляется с каждым годом все больше", - говорит Инна, жительница Валмиермуйжи.

Председатель Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча "Новостям ReTV" заявила - пострадает половина всех пенсионеров Латвии, поэтому в ближайшие дни будет создано письмо президенту. "Мы призовем срочно принять решение о поддержке для людей, которых я назову - получателей пенсии по возрасту, а также получателей пособия по инвалидности и пособие социального обеспечения.

Очень многие люди сейчас находятся в незавидной и очень неприятной ситуации".

За помощью можно обратиться в свое самоуправление, в частности, подать заявку на жилищное пособие. И в одном из крупнейших краев Латвии - Валмиерском крае - уже выданы первые пособия 23 домашним хозяйствам за декабрь. Было выдано более четырех тысяч евро. В свою очередь Елгавское самоуправление за декабрь выплатило 19 тысяч евро 305 домашним хозяйствам. В Лиепае в декабре жилищное пособие выло выплачено 257 лицам. Сумма - более 16 тысяч евро.

Представители муниципальной социальной служба признают, что ситуация еще не критическая, но опасения по поводу будущего - серьезные.

Руководитель управления по социальным делам Валмиерского края Каия Муцениеце: "Спрос на жилищное пособие такой же, как был в конце года. Сейчас, в первую неделю января мы не заметили, что были бы какие-то изменения, но, возможно, в конце января, в феврале число людей, запросивших жилищное пособие, увеличится".

Латвийский союз самоуправлений считает, что в этом отопительном сезоне у более чем 40% жителей Латвии могут возникнуть проблемы с уплатой счетов.