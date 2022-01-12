Один чек оплачивает и государство, и страховщики - VID пытается заделать дыру в законе

Страховщики объяснили, что до сих пор недобросовестные жители могли использовать дыру в законодательстве - попытаться подать чек на полную оплату медицинских расходов с декларацией о доходах как в VID так и страховщикам.
Чеки могут быть поданы обеим сторонам, если, например, часть покрывается страховщиками, а часть государством, однако обеим сторонам убедиться в честности заявителя до этого было очень сложно, поскольку не имеется единой, компьютеризированной системы.
Страховщики считают, что недобросовестных людей мало, но точной информации никто не знает.
Новую систему проверки создают обе стороны: и VID, и страховщики. Планируется построить систему в течение этого года, чтобы с 1 января 2023 года она уже работала.