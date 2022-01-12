Один чек оплачивает и государство, и страховщики - VID пытается заделать дыру в законе

Страховщики объяснили, что до сих пор недобросовестные жители могли использовать дыру в законодательстве - попытаться подать чек на полную оплату медицинских расходов с декларацией о доходах как в VID так и страховщикам.

Чеки могут быть поданы обеим сторонам, если, например, часть покрывается страховщиками, а часть государством, однако обеим сторонам убедиться в честности заявителя до этого было очень сложно, поскольку не имеется единой, компьютеризированной системы.

Страховщики считают, что недобросовестных людей мало, но точной информации никто не знает.