Фото ⟩ Прикрываясь курьерскими службами, мошенники "разводят" жителей. Как это происходит?

Полиция призывает жителей быть внимательными и не вводить на непроверенных интернет-порталах свои личные и банковские данные.

Мошенники пишут жителям, размещающим для продажи товары на различных интернет-платформах, например, ss.com или reklama.lv. Они выражают интерес в приобретении товара с условием, что будет использоваться услуга курьера. При помощи такого приема во время переписки мошенники присылают продавцу ссылку, открывая которую, продавец попадает на поддельный сайт, визуально напоминающий сайт DPD Latvija или Omniva. На этом сайте требуется ввести данные платежной карты, чтобы якобы удобнее и быстрее получить деньги за товар. В отдельных зафиксированных полицией случаях жителей просят также указать остаток на счету.

ФОТО: VP

ФОТО: VP

ФОТО: VP

В связи с возможными незаконными действиями с платежными средствами Госполиция уже начала несколько уголовных процессов.

Обрати внимание - возможно, тебе пишут мошенники!i! Обычно мошенники для коммуникации с продавцом используют популярные приложения, например, WhatsApp.

Мошенники общаются как на русском, так и на латышском языке. Ранее мошенники, связываясь с продавцами, во время переписки использовали только русский язык, однако уже зафиксировано несколько случаев, когда переписка велась и на латышском.

Мошенники вежливы, интересуются товаром, его состоянием, местом нахождения, просят дополнительные фото, видео и прочую информацию.

Договариваясь о сделке, мошенники присылают продавцу ссылку, по которой продавец попадает на поддельный сайт, визуально напоминающий сайт DPD или Omniva.

Госполиция в очередной раз призывает жителей быть осторожными и в целях безопасности убедиться в верности интернет-порталов, на которых разглашается информация личного характера - личные данные, данные электронных платежных средств (кредитных карт) и другая информация, не подвергая таким образом себя риску стать жертвами мошенничества.