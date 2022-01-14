Лавров - о реакции России, если США и НАТО отклонят предложения по гарантиям безопасности

"Если наши предложения будут отвергнуты, когда это произойдет... Если это произойдет - буду менее пессимистичен - мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту.

Он говорил в рамках большой пресс-конференции, что тогда мы будем принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего, в интересах надежного обеспечения интересов нашей безопасности", - заявил Лавров.

"Гадать о том, как сейчас пытаются это сделать наши коллеги на Западе, я не стану, я считаю это контрпродуктивным. Нам важно получить конкретный ответ или контрпредложения, если хотите", - отметил он.