Пт, 14.01.2022
Европа движется к обязательной вакцинации. Есть страны, которые ввели обязательную вакцинацию лиц старше 50 лет. Дискуссии продолжаются. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии
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Лавров - о реакции России, если США и НАТО отклонят предложения по гарантиям безопасности

Сергей Лавров ФОТО: Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Россия будет действовать в интересах собственной безопасности в случае, если США и НАТО отклонят предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщил в пятницу на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

"Если наши предложения будут отвергнуты, когда это произойдет... Если это произойдет - буду менее пессимистичен - мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту.

Он говорил в рамках большой пресс-конференции, что тогда мы будем принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего, в интересах надежного обеспечения интересов нашей безопасности", - заявил Лавров.

"Гадать о том, как сейчас пытаются это сделать наши коллеги на Западе, я не стану, я считаю это контрпродуктивным. Нам важно получить конкретный ответ или контрпредложения, если хотите", - отметил он.

По его словам, если после получения ответа от НАТО и США "станет ясно, что имеет смысл возобновить переговоры", вопрос нерасширения альянса на восток будет в переговорах главным


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