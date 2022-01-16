Вс, 16.01.2022
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Уга Думпис, инфекционист
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Удорожание в два раза: предприниматель не знает, как заплатить 4000 евро за электричество

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Завтра, 17 января, министр экономики попытается предложить партнерам по коалиции некоторые решения по снижению нагрузки на население после резкого роста цен на энергоносители. Теперь ясно, что взрыв цен на газ и электроэнергию также сильно ударит по среднему классу и предпринимателям. Передача Nekā personīga встретилась с владелицей биологического хозяйства, которой до следующей пятницы нужно заплатить Latvenergo счет в два раза больше обычного; она не знает, где найти необходимые 4000 евро.

Сельская усадьба "Мазсалияс" находится на окраине Кулдиги. Ее владелица Гунита Шторха с мужем встречают гостей, разводят оленей и варят крепленые напитки. Пандемия стала для них тяжелым испытанием, но предприниматели отреагировали быстро - перепрофилировались и стали органическим хозяйством, которое теперь также выращивает кроликов и кур.

Последствия муниципального энергетического кризиса ощущаются по-разному: дешевое тепло там, где строят щепочные станции. Но, например, в Ропажской волости под Ригой, где для отопления используется только газ, счета за последние месяцы выросли в два, а то и в три раза. В сентябре самоуправление отказалось от жесткой сделки с Latvijas Gāze и привязало тариф к биржевой цене.

В объединении самоуправлений рассказывают, что хорошо, когда государство и самоуправления помогают беднейшим, однако нужно быть готовыми и к тому, что за пособиями начнут приходить и те, кто не считается бедным.

Есть опасения, что до 40% домохозяйств в самых отдаленных районах Латвии в ближайшие месяцы окажутся на грани бедности.

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Министр экономики Янис Витенбергс отрицает, что правительство действует слишком запоздало; он ссылается на опыт Польши по снижению налога на топливо и снижению НДС на продукты питания до нуля. В понедельник Витенбергс предложит на несколько месяцев снизить НДС и установить порог цен на электроэнергию и газ, при превышении которого государство будет компенсировать разницу.


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