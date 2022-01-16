Удорожание в два раза: предприниматель не знает, как заплатить 4000 евро за электричество

Сельская усадьба "Мазсалияс" находится на окраине Кулдиги. Ее владелица Гунита Шторха с мужем встречают гостей, разводят оленей и варят крепленые напитки. Пандемия стала для них тяжелым испытанием, но предприниматели отреагировали быстро - перепрофилировались и стали органическим хозяйством, которое теперь также выращивает кроликов и кур.

Последствия муниципального энергетического кризиса ощущаются по-разному: дешевое тепло там, где строят щепочные станции. Но, например, в Ропажской волости под Ригой, где для отопления используется только газ, счета за последние месяцы выросли в два, а то и в три раза. В сентябре самоуправление отказалось от жесткой сделки с Latvijas Gāze и привязало тариф к биржевой цене.

В объединении самоуправлений рассказывают, что хорошо, когда государство и самоуправления помогают беднейшим, однако нужно быть готовыми и к тому, что за пособиями начнут приходить и те, кто не считается бедным.

Есть опасения, что до 40% домохозяйств в самых отдаленных районах Латвии в ближайшие месяцы окажутся на грани бедности.