Глава Sadales tīkls: тарифы компании необходимо реформировать

Он указал, что сейчас тариф Sadales tīkls состоит из платы за переданную электроэнергию и платы за подключение, что не совсем корректно.

"В данный момент тариф Sadales tīkls состоит из платы за переданную электроэнергию и платы за обеспечение подключения, что не совсем корректно, потому что мы как коммуна, к которой можно подключиться, потреблять, производить, возвращать обратно в сеть. (...)

Люди все больше думают о производстве электроэнергии, в связи с этим наши тарифы необходимо реформировать", - сказал Янсонс, добавив, что изменений в тарифах компании определенно не ожидается в начале этого года, возможно, они это произойдет в конце года.

В то же время Янсонс отметил, что, даже если компания будет работать над изменениями в тарифах, это будут больше концептуальные изменения - не столько в плане денег, сколько в плане принципа.

В свою очередь говоря о том, как долго могут сохраняться высокие цены на электроэнергию, председатель правления Sadales tīkls отмели, что весной с окончанием отопительного сезона цены должны упасть.