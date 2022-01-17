В Риге в прошлом году снизилось потребление воды

Это более чем на 363 тыс. кубометров (1%) меньше, чем в 2020 году, когда столичным потребителям было доставлено 37,3 млн кубометров воды.

Начальник службы подготовки и подачи воды Rīgas ūdens Ивар Гатерс объяснил снижение водопотребления улучшением технического состояния водопроводных сетей.

"Подорожание почти всех услуг вынуждает население экономить, и потребление воды, безусловно, не является исключением. Как и в 2020 году, основной задачей для нашей службы в прошлом году стало обеспечение бесперебойного снабжения качественной питьевой водой", - сказал Гатерс.

В прошлом году из подземной скважины Балтэзерс-Закюмуйжа было получено 56% общего объема воды, а на наземной станции "Даугава" было подготовлено 44% воды - эти пропорции не менялись последние пару лет.

Большинство потребителей на левом берегу Даугавы получают воду из бассейна Даугавы в районе Рижской ГЭС. Там вода выкачивается насосами из самых глубоких слоев реки и по трубопроводам доставляется на станцию "Даугава", где ее обрабатывают для соответствия требованиям к качеству питьевой воды.

Централизованное водоснабжение потребителей на правом берегу Даугавы в основном обеспечивается подземной скважиной Балтэзерс-Закюмуйжа: водозабор осуществляется из более чем 300 подземных скважин в источниках Балтэзерс, Балтэзерс 1, Балтэзерс 2, Закюмуйжа и Ремберги.