Видео ⟩ Эпидемиолог: надо тщательно следить за ситуацией в стационарах

Эпидемиолог объяснил, что внимание сейчас, в основном, направлено на два индикатора Covid-19: уровень заболеваемость и число госпитализаций и смертей.

В случае омикрона заметна большая разница между распространенностью болезни и ее тяжестью, то есть, сколько людей попадает в больницы. Поэтому, по мнению эпидемиолога, сейчас нужно внимательно следить за ситуацией в стационарах.

Второе, на что, в представлении эксперта, нужно обращать внимание, - этот тот факт, что при высоком заболевании может быть затронута деятельность предприятий и учреждений. Вне зависимости от хода болезни, инфицированным Covid-19 приходится брать листы болезни, и именно это может затронуть экономику и ее функционирование, создавая недостаток рабочей силы. По мнению эпидемиолога, на это может повлиять и тот факт, что родителям, даже, если они сами здоровы, приходится оставаться дома, чтобы можно было ухаживать за больными Covid-19 детьми.

"Мы считаем, что это вполне вероятный сценарий, по крайней мере, судя по данным, исходящим из других стран Европы с очень широким распространением. Основное влияние идет именно на экономическую и социальную жизнь. Конечно, всегда будут люди с ослабленной иммунной системой, которым также понадобится стационарная помощь. В первою очередь, это будут невакцинированные люди", - заявил Перевощиков.