Муцениеце и Прилучный отправились на отдых вместе
Стало известно, что 33-летний Павел Прилучный и 32-летняя Агата Муцениеце проводят время с сыном и дочерью на отдыхе в Дубае. Экс-супруги поделились совместным снимком в соцсетях.
Стало известно, что 33-летний Павел Прилучный и 32-летняя Агата Муцениеце проводят время с сыном и дочерью на отдыхе в Дубае. Экс-супруги поделились совместным снимком в соцсетях.
Павел и Агата опубликовали фотографию с детьми, на которой они стоят на фоне парка развлечений Legoland.
"Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут!" - написал Прилучный.
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце расторгли свой брак около двух лет назад после девяти лет совместной жизни. Агата подарила Павлу двоих детей - сына Тимофея и дочь Мию. В марте 2020 года актриса раскрыла подробности семейных проблем, и оказалось, что в их браке все было не так гладко. После развода отношения экс-супругов было тяжелыми. Знаменитости общались только по вопросам воспитания детей. Общению с ними актриса не препятствует.