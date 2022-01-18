Муцениеце и Прилучный отправились на отдых вместе

"Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут!" - написал Прилучный.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце расторгли свой брак около двух лет назад после девяти лет совместной жизни. Агата подарила Павлу двоих детей - сына Тимофея и дочь Мию. В марте 2020 года актриса раскрыла подробности семейных проблем, и оказалось, что в их браке все было не так гладко. После развода отношения экс-супругов было тяжелыми. Знаменитости общались только по вопросам воспитания детей. Общению с ними актриса не препятствует.