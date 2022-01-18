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В кризисной ситуации домашний карантин работникам можно будет заменить тестированием

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

С учетом того, что из-за резкого роста нетрудоспособности работников различных отраслей может быть нарушена реализация важных для общества функций и деятельность предприятий, правительство постановило разрешить в кризисной ситуации после контакта с инфицированным Covid-19 работником заменить для других работников критически важных отраслей домашний карантин тестированием.

Утвержденные Кабинетом министров поправки к распоряжению о чрезвычайной ситуации предусматривают, что контактные лица должны сдать либо ПЦР-тест в лаборатории или любом медицинском учреждении, либо сделать в аптеке под контролем профессионала антигенный тест. Если результат тестирования отрицательный, работник может выполнять свои трудовые обязанности, а через три-пять дней сдать повторный тест.

С учетом того, что в этот период человек в любой день может стать распространителем инфекции, в инкубационный период в течение десяти дней после последнего контакта с инфицированным он должен использовать респиратор FFP2, а также избегать посещения общественных мест и не пользоваться общественным транспортом, чтобы не подвергать риску заражения других людей.

Изменения в правилах также предусматривают, что инфицированный может прекратить изоляцию на седьмой день после подтверждения заражения, если за последние 24 часа у него не было таких признаков острого заболевания, как лихорадка, боль и кашель.

Также поправки предусматривают исключения для работников, которые участвуют в обеспечении важных общественных функций, охране здоровья, безопасности, обеспечении экономического или социального благополучия, если из-за прекращения ими работы реализация основных функций государства и общественного сектора может быть нарушена. Это работники медицинских учреждений, учреждений длительного социального ухода, органов системы внутренних дел, телекоммуникационных, энергетических и транспортных предприятий, аварийных служб и т. д.

Этим работникам после контакта с инфицированным человеком домашний карантин может быть заменен на ношение респиратора FFP2 без клапана весь инкубационный период с контрольным тестом на пятый день после контакта с зараженным. В случае заражения эти работники могут находиться в изоляции три дня и, если в это время не появятся признаки болезни, могут вернуться к работе после получения отрицательного результата тестирования.


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