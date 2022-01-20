Неприятный сюрприз для огородников: подорожали семена и саженцы

В компании Mārupes sēklas сообщили, что семена уже подорожали в среднем на 10%.

"Цены выросли как на маленькие, так и на большие упаковки", - говорит представитель компании Иева Сильке.

В прошлом году оптовая цена семян перца чили из Чехии составляла 0,83 евро за пачку, сейчас - 1,20 евро, при этом цена семян огурцов выросла с 1,37 до 1,53 евро, а семена польской астры подорожали с 0,30 евро до 0,35 евро за пакет.

По словам Иевы Сильке, польские поставщики семян подняли цены уже в начале прошлого года, поэтому цена на некоторые семена осталась на уровне прошлого года: на фасоль, нантскую морковь, пеларгонию.

Как поставщики объясняют рост цен? Известно, что подорожал сам процесс получения семян, а также возросли затраты на логистику.