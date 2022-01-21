Видео ⟩ Этим утром с дорог снесло три пассажирских автобуса. Есть пострадавшие
Утром в пятницу, 21 января, на скользких дорогах Латвии занесло три пассажирских автобуса, сообщили LЕТА в Госполиции.
Утром в пятницу, 21 января, на скользких дорогах Латвии занесло три пассажирских автобуса, сообщили LЕТА в Госполиции.
На двух участках шоссе Рига - Лиепая пассажирские автобусы съехали с проезжей части. В дорожно-транспортных происшествиях никто не пострадал.
На Таллинском шоссе возле Адажи с дороги съехал еще один пассажирский автобус. В этой аварии пострадали пять человек, один из них доставлен в больницу.
Как сообщалось, сегодня до середины дня в Латвии уже зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, один человек в аварии погиб.
С 6 до 12 часов в стране зарегистрировано 31 ДТП без пострадавших и 4 с пострадавшими, в том числе одно со смертельным исходом в Земгале.
Дорожные службы предупреждают о неблагоприятных условиях на дорогах - обледенении и снежных заносах - и призывают водителей быть осторожными и выбирать подходящую для погодных условий скорость.
Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)