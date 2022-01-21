Видео ⟩ Этим утром с дорог снесло три пассажирских автобуса. Есть пострадавшие

На двух участках шоссе Рига - Лиепая пассажирские автобусы съехали с проезжей части. В дорожно-транспортных происшествиях никто не пострадал.

На Таллинском шоссе возле Адажи с дороги съехал еще один пассажирский автобус. В этой аварии пострадали пять человек, один из них доставлен в больницу.

Как сообщалось, сегодня до середины дня в Латвии уже зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, один человек в аварии погиб.

С 6 до 12 часов в стране зарегистрировано 31 ДТП без пострадавших и 4 с пострадавшими, в том числе одно со смертельным исходом в Земгале.

Дорожные службы предупреждают о неблагоприятных условиях на дорогах - обледенении и снежных заносах - и призывают водителей быть осторожными и выбирать подходящую для погодных условий скорость.