Видео ⟩ На Югле прорвало водопровод и обвалилась часть тротуара. Таких аварий в Риге может быть больше

Рано утром жители Видземес алея на Югле обнаружили, что одна из прилегающих дорог внезапно стала непроходимой и опасной как для людей, так и для припаркованных неподалеку автомобилей.

Пространство под асфальтом после прорыва водопровода ночью размыло, после чего значительная часть проезжей части обвалилась.

Ответственные службы отреагировали незамедлительно и отправили специалистов для решения ЧП.

"Ночью прорвало трехсотмиллиметровый водопровод. Мы локализовали место аварии и восстановили подачу воды в близлежащие дома. Наши субподрядчики в настоящее время работают, и если не возникнет дополнительных проблем, мы планируем закончить ремонт к завтрашнему утру", - сообщили в ответственных службах.

Представители Rīgas ūdens отмечают, что подобных аварий в столице в настоящее время происходит очень много - вероятнее всего, из-за перепадов температур, и компания старается оперативно реагировать на каждую из них.