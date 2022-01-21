Пт, 21.01.2022
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Видео ⟩ На Югле прорвало водопровод и обвалилась часть тротуара. Таких аварий в Риге может быть больше

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Утром в четверг, 20 января, в асфальте в микрорайоне Югла в Риге образовалась большая яма, рядом с которой находились и автомобили. Ответственные органы действовали оперативно, сообщает передача Degpunktā на телеканале TV3.

Рано утром жители Видземес алея на Югле обнаружили, что одна из прилегающих дорог внезапно стала непроходимой и опасной как для людей, так и для припаркованных неподалеку автомобилей.

Пространство под асфальтом после прорыва водопровода ночью размыло, после чего значительная часть проезжей части обвалилась.

Ответственные службы отреагировали незамедлительно и отправили специалистов для решения ЧП.

"Ночью прорвало трехсотмиллиметровый водопровод. Мы локализовали место аварии и восстановили подачу воды в близлежащие дома. Наши субподрядчики в настоящее время работают, и если не возникнет дополнительных проблем, мы планируем закончить ремонт к завтрашнему утру", - сообщили в ответственных службах.

Представители Rīgas ūdens отмечают, что подобных аварий в столице в настоящее время происходит очень много - вероятнее всего, из-за перепадов температур, и компания старается оперативно реагировать на каждую из них.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)


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