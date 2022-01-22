Трагедия при въезде на трап автоэвакуатора: один погибший и двое в больнице

В пятницу, 21 января, в 9:20 в Ценской волости Елгавского края на шоссе столкнулись легковой автомобиль Hyundai Getz и грузовик Man с прицепом. В дорожно-транспортном происшествии погибла водитель автомобиля Hyundai Getz.

Сегодня, 22 января, после полуночи на 11-м км Таллиннского шоссе в Адажи водитель автомобиля Škoda, въезжая на трап автоэвакуатора Mercedes-Benz, ударился о натянутые металлические тросы, а затем сбил находившегося рядом человека. На месте происшествия погиб водитель Škoda, а два человека были с травмами доставлены в медицинское учреждение. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.