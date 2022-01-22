Фото ⟩ Грязные пляжи, пострадавшие птицы, протесты: последствия разлива нефти в Перу

Сообщается, что это нанесло ущерб сотням семей рыбаков и "поставило под угрозу флору и фауну в двух заповедных зонах".

Общая площадь загрязнения составила 1,7 миллиона квадратных метров на суше и 1,2 миллиона на поверхности океана. Правительство охарактеризовало произошедшее как "худшую экологическую катастрофу" в истории Лимы, столицы Перу, и потребовало возмещения ущерба от крупнейшей в Латинской Америке нефтегазовой компании Repsol.