Сб, 22.01.2022
Мы отвергаем любые идеи о сферах влияния в Европе. Оана Лунгеску, представитель по связям с прессой НАТО
Оана Лунгеску, представитель по связям с прессой НАТО

Фото ⟩ Грязные пляжи, пострадавшие птицы, протесты: последствия разлива нефти в Перу

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане привело к цунами, которое стало причиной разлива нефти недалеко от Перу.  В океан вылилось около шести тысяч баррелей нефти.

Сообщается, что это нанесло ущерб сотням семей рыбаков и "поставило под угрозу флору и фауну в двух заповедных зонах".

Общая площадь загрязнения составила 1,7 миллиона квадратных метров на суше и 1,2 миллиона на поверхности океана. Правительство охарактеризовало произошедшее как "худшую экологическую катастрофу" в истории Лимы, столицы Перу, и потребовало возмещения ущерба от крупнейшей в Латинской Америке нефтегазовой компании Repsol.

На фотографиях в галерее можно увидеть то, как лодки собирают нефть с поверхности моря, рабочих, очищающих пляжи, пострадавших птиц и людей на демонстрациях против компании Respol.


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