Уменьшение контактов и поддержка в энергокризис: что решило правительство?

В пресс-конференции приняли участие:

Премьер-министр Кришьянис Кариньш;

Министр охраны среды и регионального развития Артур Томc Плешс;

Министр сообщения Талис Линкайтс;

Депутат Сейма Илзе Индриксоне.

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Коалиция подтвердила намерение поддержать компенсации для жителей и предприятий в связи с повышением цен на энергию

Сегодня, 24 января, на заседании коалиции в очередной раз была выражено намерение поддержать выплату компенсаций населению и предприятиям в связи с ростом цен на энергоносители, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания.

Премьер-министр подчеркнул: помимо уже предоставленных и запланированных дополнительных мер поддержки, предусмотрена общая поддержка в размере 450 миллионов евро, что пропорционально размеру экономики является одним из крупнейших мероприятий поддержки в Европейском Союзе.

Как сообщалось ранее, согласно информации, предоставленной пресс-секретарем Кариньша Сандрисом Сабаевым, окончательное решение по пакету мер поддержки планируется принять на заседании правительства во вторник, 25 января.

Партнеры по коалиции договорились, что поддержка будет предоставлена сроком на четыре месяца до мая этого года, но отдельные виды поддержки, например, увеличенное жилищное пособие, будут предоставляться до конца этого года.

Меры краткосрочной поддержки предусматривают, что государство будет полностью компенсировать расходы по тарифу на распределение электроэнергии и компоненту обязательной закупки (КОЗ), будет введено новое ежемесячное пособие в размере 50 евро на каждого ребенка, в том числе студентов до 24 лет, новое ежемесячное пособие 20 евро для всех пенсионеров, вне зависимости от статуса вакцинации, и людей с ограниченными возможностями.

Коалиция также пришла к соглашению по выплате увеличенного жилищного пособия до конца этого года и компенсации домохозяйствам чрезмерного подорожания теплоснабжения и газового отопления.

Как сообщил агентству LETA министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение), чрезмерным подорожанием для клиентов централизованного теплоснабжения будет считаться граница в 68 евро за мегаватт-час (МВт/ч), что означает, что поддержку получат домохозяйства в Даугавпилсе, Олайне, Озолниеки, Марупе и Саулкрасты.

Для природного газа "чрезмерный" порог составит 34 евро за МВт/ч без налога на добавленную стоимость (НДС), что позволит снизить цены до уровня второго полугодия 2021 года.

Павлютс поднимет вопрос о дальнейших шагах в связи с социальным дистанцированием

В понедельник, 24 января, на собрании Совета по сотрудничеству пройдет дискуссия о дальнейших шагах в связи с социальным дистанцированием для ограничения распространения Covid-19.

Это передаче Rīta Panorāma Латвийского телевидения подтвердил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он отметил, что ситуация с Covid-19 соответствует прогнозам.

"Самое значительное отличие от того, что мы ожидали, - ситуация в больницах не изменилась так существенно. Вероятно, есть ряд причин, почему так происходит, в том числе то, что усиленно болеют дети и молодежь, и это очень большая часть инфицированных, в связи с чем в больницах мы влияния не видим", - пояснил политик.

Однако есть опасения, что, если массовая заболеваемость начнется среди людей старше 60 лет, ситуация в больницах может быстро ухудшиться.

В настоящее время пациентов с основным диагнозом Covid-19 в больницах меньше 500.

Сегодня на заседании коалиции Павлютс планирует предложить обсуждение дальнейших шагов по социальному дистанцированию, чтобы обеспечить непрерывную работу различных отраслей.

"Это еще больше удаленной работы везде, где только можно. Посмотрим, можем ли мы ограничить возможности собираться за пределами домашнего хозяйства, когда собираются люди из разных домохозяйств", - сказал министр.

Комментируя, могут ли эти шаги быть связаны, например, с ограничением занятий спортом, глава Минздрава признал, что это может быть один из примеров, но пока никаких строгих решений не сформулировано.