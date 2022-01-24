Пн, 24.01.2022
Это неподходящий момент для того, чтобы высказаться. Предполагаю, что это в большой степени связано с приближением выборов Леонс Астра, брат Гунара Астры, о "свистунах"
Леонс Астра, брат Гунара Астры, о "свистунах"

ВОЗ не исключает, что пандемия в Европе может закончиться после волны омикрона

ФОТО: EPA/Scanpix

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что после волны заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса пандемия в Европе может закончиться, заявил в интервью агентству AFP директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет DW.

"Вполне вероятно, что регион движется к определенной заключительной фазе пандемии", - сказал Клюге, добавив, что к марту омикроном могут заразиться 60% европейцев.

Как только волна омикрона, которая охватила Европу, начнет спадать, в течение нескольких недель и месяцев будет существовать повсеместный иммунитет либо из-за наличия вакцинации, либо из-за иммунитета переболевших людей, сказал представитель ВОЗ.

Улучшить ситуацию также может наступление теплой погоды, добавил Клюге.

"Мы ожидаем, что будет затишье, а затем Covid-19 может вернуться ближе к концу года, но это необязательно будет пандемия", - сказал он.

В то же время, по словам Клюге, по-прежнему могут появиться и другие штаммы коронавируса.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back