Госдолг в прошлом году увеличился на 2,8 миллиарда евро

В конце 2020 года госдолг составлял 12,459 млрд евро.

Внешний долг Латвии в конце 2021 года составил 12,287 млрд евро, что на 2,476 млрд евро больше 2020 года.

Внутренний долг в конце 2021 года составил 2,972 млрд евро, что на 324,119 млн евро больше, чем в конце 2020 года.

Большую часть государственного долга составляют долговые ценные бумаги, не считая производных финансовых инструментов - 11,983 млрд евро, что на 1,557 млрд евро больше, чем в 2020 году.

Займы в госдолге составляют 1,944 млрд евро, и в течение года они выросли на 829,263 млн евро. В свою очередь вклады в госдолге составляют 1,332 млрд евро, что на 414,169 млн евро больше, чем в конце 2020 года.

Долги самоуправлений в конце 2021 года составили 1,874 млрд евро, что на 107,048 млн евро больше, чем в 2020 году.