Госдолг в прошлом году увеличился на 2,8 миллиарда евро
Государственный долг Латвии в прошлом году увеличился на 2,8 млрд евро (22,5%) и достиг 15,259 млрд евро, свидетельствуют данные Госказны.
Государственный долг Латвии в прошлом году увеличился на 2,8 млрд евро (22,5%) и достиг 15,259 млрд евро, свидетельствуют данные Госказны.
В конце 2020 года госдолг составлял 12,459 млрд евро.
Внешний долг Латвии в конце 2021 года составил 12,287 млрд евро, что на 2,476 млрд евро больше 2020 года.
Внутренний долг в конце 2021 года составил 2,972 млрд евро, что на 324,119 млн евро больше, чем в конце 2020 года.
Большую часть государственного долга составляют долговые ценные бумаги, не считая производных финансовых инструментов - 11,983 млрд евро, что на 1,557 млрд евро больше, чем в 2020 году.
Займы в госдолге составляют 1,944 млрд евро, и в течение года они выросли на 829,263 млн евро. В свою очередь вклады в госдолге составляют 1,332 млрд евро, что на 414,169 млн евро больше, чем в конце 2020 года.
С учетом консолидации, которая осуществлена между государством и самоуправлениями, исключая остаток взаимных сделок в конце отчетного периода хозяйственного года в размере 1,957 млрд евро, общий долг государства и самоуправлений в конце 2021 года составил 15,175 млрд евро.