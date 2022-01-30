За ослепительной роскошью имущества и миллионами нередко скрывается совсем другая изнанка жизни. Ложь, унижение, душевные расстройства, кровавое насилие и даже сексуальные отношения между близкими родственниками. Но когда выползают самые большие демоны, обычно происходит трагедия, о которой говорит весь мир. Яркий пример этого - династия Бакеландов и ее ужасающая история, читая которую, мурашки гарантированы!

Ноябрь 1972 года. Неполный месяц спустя. Барбара пригласила подругу Сью на ужин. В доме находился и ее сын. Госпожа Гиннесс, которая несколько дней назад стала свидетельницей ужасного нападения Тони на мать, чувствовала себя неуютно. После ужина госпожа Гиннесс долго собиралась домой, так как боялась, что у Тони снова случится припадок. В конце концов Барбара все-таки проводила подругу со словами: "Он мне никогда не сделает плохо". Это был последний раз, когда Сью видела свою подругу. Совсем скоро мать Тони была хладнокровно зарезана кухонным ножом в грудь.