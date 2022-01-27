Чт, 27.01.2022
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Пенсионерка из Риги получила пособие на покупку дров в размере 94 центов

ФОТО: Kadrs no "Bez tabu" video

90-летняя рижанка Хортензия несколько лет получала жилищное пособие, которое она использовала для приобретения топлива. В этом году пособие было значительно меньше, сообщает передача Bez tabu телеканала TV3.

Этот год начался для пенсионерки с неприятного сюрприза. Рижская дума на приобретение дров решила выплатить 94 цента.

В конце 2020 года пенсионерка получила жилищное пособие в 309 раз больше - 291 евро. За один отопительный сезон пенсионерка "сжигает" около 500 евро.

Пенсионерка живет вместе с инвалидом. Общие доходы домашнего хозяйства в месяц не превышают порога в 500 евро.

"Таких копеек у меня никогда не было. Не знаю, что с этим делать. Она [работница социальной службы] сказала, что мы же можем дрова купить. Один мешок березовых дров стоит около 3,40 евро, дрова из ольхи - около 4 евро. Они лучше.

Спасибо, что прошлые годы пособие было около 300 евро. Иногда больше, иногда меньше. Я хочу отказаться от такого пособия. Если самоуправление стало настолько бедным, и не буду брать с них последнее", - отметила пенсионерка.

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Руководитель рижской социальной службы передаче Bez Tabu рассказала, что пособие подсчитано правильно, и ошибок нет. Если бы госпожа Хортензия присоединила к заявлению различные оправдывающие расходы документы, например, коммунальные счета, то пособие было бы больше.

"Если пособие составляет хотя бы цент, мы его выплачиваем. Дама не подала ни одного обосновывающего расходу документа о других коммунальных платежах. Это могут быть расходы за телефон, газ, электричество, счета за обслуживание квартиры", - пояснила Гуна Эглите, руководитель рижской социальной службы.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:


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