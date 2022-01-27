Минздрав начал работу над планом по отмене антиковидных ограничений

Как говорится в заявлении, если вирус не преподнесет неприятных сюрпризов, можно начинать готовиться к безопасному и свободному лету. При этом министр напоминает, что во время омикронной волны самое главное — сделать бустерную прививку и соблюдать установленные требования безопасности.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения,

министерство начало работу над планом отмены мер безопасности, который должен быть введен поэтапно после нынешней вспышки Covid-19.

Ученые спрогнозировали, что пик заболеваемости ожидается в середине февраля.

Минздрав работает над планом совместно с другими отраслевыми министерствами. Существующие меры безопасности, как и в других странах, можно будет отменить после убедительного спада заболеваемости. Как свидетельствует опыт других стран, омикронная волна после обострения стремительно спадает. Аналогичный сценарий ожидается и в Латвии.

После преодоления омикронной волны планируется сохранить основные меры безопасности — ношение медицинских масок или респираторов FFP2, соблюдение дистанции, использование сертификатов, ограничения на количество людей на массовых мероприятиях.

По мнению Минздрава, вирус не исчезнет и может вернуться осенью после летнего периода покоя. Поэтому Павлутс предлагает группе оперативного управления начать работу над сценарием осеннего развития пандемии, чтобы повысить способность отраслей своевременно реагировать и успешно выполнять необходимые требования безопасности.

В Минздраве напоминают, что в настоящее время вирус распространяется с беспрецедентной скоростью, поэтому система здравоохранения, экономика и общество в целом должны считаться с возможностью значительного ухудшения ситуации в ближайшее время. Рост заболеваемости, который ожидается в середине февраля, может привести к перегрузкам в системе здравоохранения и других критических секторах.