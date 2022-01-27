К 2040 году планируется электрифицировать все железные дороги в Латвии

Он рассказал, что разрабатываются схемы и механизмы финансирования проекта, а также сметы расходов. По предварительным оценкам, необходимое финансирование составит от 4 до 4,5 миллиардов евро.

После пресс-конференции представители LDz уточнили, что 4-4,5 млрд евро - сумма, предусмотренная для всех проектов модернизации инфраструктуры LDz до 2035 года: электрификации, увеличения скорости поездов, перестройки пассажирских перронов и др.

Клейнбергс также пояснил, что проект электрификации железной дороги, который был прекращен весной 2020 года, был основан на грузоперевозках, но стало ясно, что первоначально прогнозируемые объемы грузов не будут достигнуты.

В свою очередь новый проект электрификации основан на обеспечении пассажирских перевозок.

В настоящее время проводится реконструкция электрифицированных путей с мощности 3,3 кВ до 25 кВ на протяжении 81 км в рижском железнодорожном узле. Для проекта предусмотрено 72,2 млн евро из Фонда восстановления ЕС, и его планируется реализовать к 2026 году.

Клейнбергс сообщил, что первоначально к 2026 году планируется электрифицировать железнодорожные линии на Елгаву, Скулте и Тукумс II. К 2028 году планируется электрифицировать железную дорогу до Крустпилса.

После этого к 2035 году планируется электрифицировать железнодорожные линии на Резекне, Даугавпилс и Валку, а к 2040 году - на Лиепаю и Вентспилс.

Клейнбергс подчеркнул, что главная цель проекта - сделать движение поездов более экологичным. Модернизация принесет и другие преимущества, в том числе снижение затрат.

В свою очередь электрификация железнодорожных участков Резекне-Зилупе и Даугавпилс-Индра зависит от отношений с Россией и Белоруссией. Если эти страны решат электрифицировать железную дорогу до границы, то LDz электрифицирует и эти участки. В противном случае на этих участках будет сохранено движение дизельных поездов.