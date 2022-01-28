Ограничения пора снимать? Торговцы взывают к правительству

Как сказано в письме, Covid-19 в равной степени поражает как привитых, так и частично или непривитых людей в Латвии, поэтому ограничения в сфере торговли - разделение магазинов на "зеленый" и "красный" режимы - потеряли свою эпидемиологическую основу.

В то же время стремительно приближается момент, когда в Латвии вступят в силу положения о сроках действия ковид-сертификатов, что грозит торговым центрам значительным снижением числа покупателей и финансовыми потерями, компенсация которых уже не предусмотрена, говорилось в письме.

В письме со ссылкой на отчет Центра по профилактике и контролю заболеваний говорится, что Covid-19 одинаково распространяется среди привитых и не привитых.

Мартиньш Ванагс, председатель правления NĪAA, отмечает, что торговые центры на протяжении всей пандемии и сейчас поддерживают введение основанных на фактах ограничений и реализацию мер безопасности для защиты здоровья населения. Однако в свете последних данных и тенденций заболеваемости отрасль приходит к выводу, что действующие с 15 ноября ограничения, разделяющие торговые точки на "зеленые" и "красные", а также на магазины первой и второй необходимости, утратили свою эпидемиологическую основу и должны быть отменены.

В письме также говорится о 15 февраля, когда вступят в силу положения о срое действия ковид-сертификатов. на данный момент бустерную вакцину в Латвии получили 31% привитого населения - таким образом, торговые центры скоро могут потерять 69% потенциальных посетителей.

Для отрасли, которая ежемесячно несет убытки в несколько миллионов евро, это может обернуться волной закрытий, что принесет убытки госбюджету и увеличит безработицу в Латвии, подчеркивается в письме.

"В то время как торговые ограничения остаются неизменными в течение нескольких месяцев, мы видим, как другие европейские страны, такие как Эстония и Дания, снимают их, позволяя предпринимателям начать восстанавливаться после кризиса. Это заставляет Латвию терять свою привлекательность как для предпринимателей, так и для потенциальных инвесторов, и, на наш взгляд, ситуацию необходимо немедленно исправить", - говорит Ванагс.

NĪAA объединяет наиболее важных игроков отрасли с целью добиться устойчивого роста отрасли недвижимости, едино представлять ее на уровне государства и местного самоуправления, а также актуализировать роль застройщиков и инвесторов в латвийской экономике.

Ассоциация торговцев: ограничения нужно снимать быстрее

Предлагаемый план отмены антиковидных ограничений в Латвии слишком медленный, и нужно идти по пути, рекомендованному Всемирной организацией здравоохранения, уравновешивая борьбу с вирусом и экономические интересы, считает Латвийская ассоциация торговцев (LTS).

После встречи с главой бюро премьер-министра Янисом Патмалниексом представители ассоциации пришли к выводу, что бюро премьер-министра не понимает серьезности ситуации. LTS считает, что ситуация в отрасли туризма, гостеприимства и смежных отраслях в Латвии была хуже, чем в других частях Европы, включая соседние страны, почти на протяжении почти всей пандемии, за исключением так называемого балтийского пузыря в 2020 году.

Президент LTS Хенрик Данусевич считает, что ограничения, которые существенно отличаются от принятых в Евросоюзе, должны быть сняты уже сейчас. В качестве примера Данусевич приводит требование о об обеспечении не менее 25 квадратных метров торговой площади на одного покупателя, которое президент LTS назвал "полным абсурдом".

"В ноябре Минздрав согласился, что это [ограничение] можно снять, но пока ничего не сделано", - сказал Данусевич.