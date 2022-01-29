Возможности Европы, если Россия полностью "перекроет" газ

Санкции против России в случае ее вторжения в Украину отразятся на судьбе не только "Северного потока - 2", но и других газопроводов.

"Европа столкнется с большими трудностями, если она прекратит поставки российского газа или сократит большую часть своих поставок газа", - считают аналитики ING.

Какие есть варианты у Европы?

В некоторых странах есть ряд других возможностей. Германия, например, является крупнейшим потребителем российского газа. Однако у нее есть возможность импортировать газ из Норвегии, Нидерландов, Великобритании и Дании. Норвегия является вторым по величине поставщиком газа в Европе и уже поставляет на полную мощность, поэтому о замещении российского газа в данном случае не может быть и речи.

Южная Европа может получать газ через Адриатический газопровод, соединяющий Италию и Турцию. Соседние страны, конечно, могут получать газ из этого газопровода, но из-за инфраструктуры и других факторов этот газ стоит дорого.

Однако главная проблема заключается в том, что сейчас, зимой, когда спрос традиционно наиболее высок, уровень европейских хранилищ газа низкий. Вот почему теоретически скоро можно будет использовать "газ подушки безопасности", который постоянно хранится в хранилищах для поддержания давления и использования в экстренных случаях.

В более долгосрочной перспективе Европейская комиссия предложила систему, которая позволит странам Европейского союза совместно приобретать стратегические запасы газа и ремонтировать миллионы зданий, чтобы сократить выбросы CO2 и повысить энергоэффективность населенных пунктов.

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Северо-Западную Европу в этом месяце увеличился, но цена на этот вид газа значительно выросла.

Инфраструктура Европейского союза позволяет перерабатывать большие объемы СПГ, но существуют ограничения на то, сколько дистрибьюторы СПГ могут производить и транспортировать. Глобальные мощности по сжижению газа уже почти на мировом уровне.

"Учитывая средние температуры в Европе этой зимой, импорт СПГ будет поддерживать Европу на плаву без проблем", - отметил институт Bruegel.

У некоторых стран есть потенциал для "закрытия энергетического разрыва" за счет покупки газа в соседних странах или увеличения производства энергии за счет атомной энергии, возобновляемых источников энергии, гидроэнергетики или угля. Однако такие страны, как Германия, Бельгия, Франция и Великобритания, постепенно отказываются от атомных электростанций.

Угольные электростанции были закрыты в нескольких странах ЕС для достижения климатических целей. Другие страны, с другой стороны, занимают выжидательную позицию и готовы вновь открыть угольные электростанции, чтобы "успокоить ситуацию на рынке", где серьезно доминируют высокие цены на газ.

В ходе предыдущих кризисов страны фактически подготовили свои энергетические ресурсы к необходимости действовать в "режиме жесткой экономии" - с сокращением производства на фабриках, а также с ограничением в домохозяйствах потребления энергии.

Планирование кризиса