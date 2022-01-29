Сб, 29.01.2022
Инфицированных может быть в три раза больше, чем нам кажется Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог
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Возможности Европы, если Россия полностью "перекроет" газ

ФОТО: AFP / Scanpix

Напряженность в отношениях между Россией и Украиной вызвала новые опасения по поводу цен на энергоносители, поскольку существует теоретическая возможность того, что Россия может еще больше сократить или приостановить экспорт газа в Европу. Хотя США подчеркнули своим европейским союзникам, что помогут найти альтернативные источники энергии, возникает вопрос: каковы наихудшие сценарии развития событий в Европе?

Reuters сообщает, что власти США обратились к Катару и другим крупным игрокам энергетического рынка, чтобы узнать, введут ли они санкции против России, если она вторгнется в Украину. Объем экспорта российского газа в Европу значительно ниже, чем в другие годы. Европейские политики говорят, что Россия использует высокие цены на газ, чтобы заставить европейцев запустить газопровод "Северный поток - 2", который построил "Газпром".

Европа получает около 35% своих запасов газа из России. Большая часть газа в Европу импортируется из газопровода "Ямал - Европа", который проходит через Беларусь и Польшу из России в Германию. Также используется газопровод "Северный поток - 1", соединяющий Россию и Германию по дну Балтийского моря, а также газопровод через Украину.

Между тем страны Европы связаны сетью из нескольких газопроводов. Большинство европейских стран разработали альтернативные источники энергии, что снизило их зависимость от российского газа, и есть несколько других маршрутов в обход Украины.

С прошлого года Украина является основным транспортным коридором для газа в Словакию. Далее из Словакии газ транспортируется в Австрию и Италию, сообщает Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

Санкции против России в случае ее вторжения в Украину отразятся  на судьбе не только "Северного потока - 2", но и других газопроводов.

"Европа столкнется с большими трудностями, если она прекратит поставки российского газа или сократит большую часть своих поставок газа", - считают аналитики ING.

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Какие есть варианты у Европы?

В некоторых странах есть ряд других возможностей. Германия, например, является крупнейшим потребителем российского газа. Однако у нее есть возможность импортировать газ из Норвегии, Нидерландов, Великобритании и Дании. Норвегия является вторым по величине поставщиком газа в Европе и уже поставляет на полную мощность, поэтому о замещении российского газа в данном случае не может быть и речи.

Южная Европа может получать газ через Адриатический газопровод, соединяющий Италию и Турцию. Соседние страны, конечно, могут получать газ из этого газопровода, но из-за инфраструктуры и других факторов этот газ стоит дорого.

Однако главная проблема заключается в том, что сейчас, зимой, когда спрос традиционно наиболее высок, уровень европейских хранилищ газа низкий. Вот почему теоретически скоро можно будет использовать "газ подушки безопасности", который постоянно хранится в хранилищах для поддержания давления и использования в экстренных случаях.

В более долгосрочной перспективе Европейская комиссия предложила систему, которая позволит странам Европейского союза совместно приобретать стратегические запасы газа и ремонтировать миллионы зданий, чтобы сократить выбросы CO2 и повысить энергоэффективность населенных пунктов.

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Северо-Западную Европу в этом месяце увеличился, но цена на этот вид газа значительно выросла.

Инфраструктура Европейского союза позволяет перерабатывать большие объемы СПГ, но существуют ограничения на то, сколько дистрибьюторы СПГ могут производить и транспортировать. Глобальные мощности по сжижению газа уже почти на мировом уровне.

"Учитывая средние температуры в Европе этой зимой, импорт СПГ будет поддерживать Европу на плаву без проблем", - отметил институт Bruegel.

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У некоторых стран есть потенциал для "закрытия энергетического разрыва" за счет покупки газа в соседних странах или увеличения производства энергии за счет атомной энергии, возобновляемых источников энергии, гидроэнергетики или угля. Однако такие страны, как Германия, Бельгия, Франция и Великобритания, постепенно отказываются от атомных электростанций.

Угольные электростанции были закрыты в нескольких странах ЕС для достижения климатических целей. Другие страны, с другой стороны, занимают выжидательную позицию и готовы вновь открыть угольные электростанции, чтобы "успокоить ситуацию на рынке", где серьезно доминируют высокие цены на газ.

В ходе предыдущих кризисов страны фактически подготовили свои энергетические ресурсы к необходимости действовать в "режиме жесткой экономии" - с сокращением производства на фабриках, а также с ограничением в домохозяйствах потребления энергии.

Планирование кризиса

В Европейском союзе есть правила, как действовать в случае перебоев в поставках газа. Правила предусматривают три уровня кризиса: раннее предупреждение, тревога и чрезвычайная ситуация. Каждое государство-член Европейского союза должно иметь доступ к конкретным планам действий в любой из трех ситуаций для предотвращения кризиса.

Первые два уровня предусматривают рыночное поведение. Например, требование к торговцам и поставщикам предоставить альтернативные источники поставок. В чрезвычайной ситуации правительства могут вмешаться, чтобы обеспечить газом домохозяйства и основные службы. Это означает, например, что производственные компании должны использовать другие ресурсы для производства энергии, такие как топливо, в противном случае они должны закрыть производство.

Правила Европейского союза также закрепляют принцип солидарности, который требует от стран с большими запасами газа оказания помощи в случае чрезвычайной ситуации в странах, где возникла такая ситуация, в обмен на компенсацию от запрашивающей помощи страны.

Правительство Нидерландов заявило в четверг, что встретится с промышленными потребителями газа для разработки "сценария в час икс" в условиях растущей напряженности между Россией, Украиной и Западом.

Была ли в Европе ситуация, когда прекратились поставки газа?

За последние 15 лет между Россией и Украиной было несколько конфликтов относительно газа, но это было связано с ценами. В 2006 году "Газпром" на один день прекратил поставки в Украину, а в 2008-2009 гг. зимой поставки российского газа по Европе значительно задержались.

В 2014 году Россия полностью прекратила поставки газа в Украину после аннексии Крыма. В 2015 году Украина перестала покупать российский газ. Украина снизила свою зависимость от прямого экспорта российского газа. Сейчас она использует обратный механизм: газ в Евросоюз подается через ее территорию, а Украина закупает и получает тот же газ из Европы.

Однако до сих пор не было случая, чтобы Европа вообще осталась без газа. Ожидается, что и на этот раз нам удастся найти решение этой проблемы.


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