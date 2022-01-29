Цены растут. В очередях в суповые кухни стоят и трудоспособные жители

В очереди можно заметить людей трудоспособного возраста, а также довольно много пенсионеров, которые рассказывают, что ищут возможности выжить, учитывая рост расходов на оплату счетов и покупку продуктов питания.

Один из встреченных жителей указал: "Жить тяжело. Растут цены, на продукты тоже растут".

Как сообщает Новостная служба LTV, обо всех встреченных жителях нельзя сказать, что их бедность связана с вредными привычками. Кто-то коротает время ожидания, читая книгу. И все, получая еду, в состоянии за нее поблагодарить.

Фонд общественной интеграции указал Латвийскому радио, что в прошлом году необходимость в продовольственных пакетах была немного больше, чем в другие годы.

Увеличение спроса на еду в суповых кухнях заметили и малообеспеченные, которые их посещают регулярно. Они также заметили, что едоков стало больше.

Представитель общины церкви Святой Гертруды Инга Ренце рассказала, что большую часть необходимых продуктов церковь получает от Фонда общественной интеграции, однако указала, что порции нужно увеличить.

"Нам просто сказали, что эти порции нужно увеличить, так как людям стало тяжелее с пропитанием, поэтому им нужно дать немного больше. Один раз в месяц мы получаем эти пакеты, и тогда пытаемся просто разнообразить меню, - указала Ренце.

Фонд общественной интеграции в прошлой четверти поставил суповым кухням больше продуктов для приготовления еды, чем в начале года, рассказала директор секретариата фонда Зайга Пуце.