Завтра в Латвии заработают тароматы. Но неясности все еще есть
С завтрашнего дня, 1 февраля, в Латвии официально заработает долгожданная система депозита упаковки напитков. Ответственные учреждения намерены отметить эту дату - утром в Риге у киоска для сбора тары на ул. Сахарова состоится торжественное открытие с участием трех министров - министра охраны среды и регионального развития Артура Тома Плешса, министра земледелия Каспара Герхардса и министра экономики Яниса Витенбергса, передает Latvijas avīze.