Пн, 31.01.2022
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Санита Янка, директор департамента здравоохранения Минздрава

Завтра в Латвии заработают тароматы. Но неясности все еще есть

Таромат ФОТО: Zane Bitere/LETA

С завтрашнего дня, 1 февраля, в Латвии официально заработает долгожданная система депозита упаковки напитков. Ответственные учреждения намерены отметить эту дату - утром в Риге у киоска для сбора тары на ул. Сахарова состоится торжественное открытие с участием трех министров - министра охраны среды и регионального развития Артура Тома Плешса, министра земледелия Каспара Герхардса и министра экономики Яниса Витенбергса, передает Latvijas avīze.

Мероприятия состоятся также в Даугавпилсе, Лиепае и Руиене.

По идее, завтра любой житель Латвии сможет попробовать систему на практике - сдать пустые бутылки и банки из-под напитков в таромате или магазине. Однако некоторые неясности все еще есть.

Например, как показали разговоры с продавцами в магазинах, некоторые не знают, как будет работать новый порядок. В продуктовом магазине Rimi в одном из крупных торговых центров кассир сказала, что новый порядок ей непонятен, так как инструкции не получены.

В свою очередь, в маленьком магазине Mego кассир сказала, что для таромата в магазине нет места, и устанавливать его не будут. В торговом центре Spice работники Rimi не знали, где находится таромат, в итоге оказалось, что рядом с автостоянкой супермаркета стоит отдельный киоск.


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