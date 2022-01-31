Завтра в Латвии заработают тароматы. Но неясности все еще есть

Мероприятия состоятся также в Даугавпилсе, Лиепае и Руиене.

По идее, завтра любой житель Латвии сможет попробовать систему на практике - сдать пустые бутылки и банки из-под напитков в таромате или магазине. Однако некоторые неясности все еще есть.

Например, как показали разговоры с продавцами в магазинах, некоторые не знают, как будет работать новый порядок. В продуктовом магазине Rimi в одном из крупных торговых центров кассир сказала, что новый порядок ей непонятен, так как инструкции не получены.