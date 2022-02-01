Covid-19: отдельные предприятия начали приостанавливать работу из-за болезни сотрудников

По его словам, два года пандемии научили большинство людей и предприятий принципам эпидемиологической безопасности в повседневной работе.

"Если бы сейчас мы были в первой волне пандемии, ситуация была бы намного хуже. В настоящее время ряд отраслей экономики могут работать дистанционно",

- сказал Лиелпетерис.

В то же время высокая заболеваемость Covid-19 создает трудности в секторах, где удаленная работа невозможна, таких как торговля, бары, гостиничный бизнес и промышленность.

"На данный момент мы не получали сигналов о приостановке крупных производственных процессов, но слышали о предприятиях, которые вынуждены временно приостановить работу или как-то приспособиться, чтобы сохранить рабочий процесс в прежних объемах", - сказал Лиелпетерис.

Член правления LTRK высоко оценил предприятия, которые разработали внутренние протоколы эпидемиологической безопасности и следуют им, а также следят за здоровьем своих сотрудников.

По прогнозам экспертов о распространении омикрон-штамма Covid-19, в ближайшие недели может быть все больше случаев, когда предприятиям придется временно приостанавливать или ограничивать свою деятельность.