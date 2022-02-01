Covid-19: отдельные предприятия начали приостанавливать работу из-за болезни сотрудников

По его словам, два года пандемии научили большинство людей и предприятий принципам эпидемиологической безопасности в повседневной работе.
"Если бы сейчас мы были в первой волне пандемии, ситуация была бы намного хуже. В настоящее время ряд отраслей экономики могут работать дистанционно",
В то же время высокая заболеваемость Covid-19 создает трудности в секторах, где удаленная работа невозможна, таких как торговля, бары, гостиничный бизнес и промышленность.
"На данный момент мы не получали сигналов о приостановке крупных производственных процессов, но слышали о предприятиях, которые вынуждены временно приостановить работу или как-то приспособиться, чтобы сохранить рабочий процесс в прежних объемах", - сказал Лиелпетерис.
Член правления LTRK высоко оценил предприятия, которые разработали внутренние протоколы эпидемиологической безопасности и следуют им, а также следят за здоровьем своих сотрудников.
По прогнозам экспертов о распространении омикрон-штамма Covid-19, в ближайшие недели может быть все больше случаев, когда предприятиям придется временно приостанавливать или ограничивать свою деятельность.
Отвечая на вопрос, следует ли снять нынешние антиковидные ограничения до окончания чрезвычайного положения 28 февраля, Лиелпетерис ответил, что, по мнению LTRK, нужно следовать требованиям эпидемиологической безопасности в Литве и Эстонии. "Если ограничений в соседних странах станет меньше, а у нас они сохранятся, то понятно, что в такой ситуации бизнес в Литве и Эстонии может работать гораздо свободнее, и жители Латвии предпочтут оставлять там свои деньги", - сказал Лиелпетерис.