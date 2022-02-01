Судя по интересу жителей, Латвия превращается в страну горных лыж

Хотя число посетителей крупнейших горнолыжных центров Латвии в этом сезоне немного ниже, чем в предыдущем, общее количество клиентов, по данным отрасли, вернулось к уровню, зафиксированному до пандемии.

"Такого сезона, как минувшей зимой, у нас, наверное, уже никогда не будет, но совершенно очевидно, что прошлый год и ситуация в стране возродили культуру горных лыж в Латвии, потому что и сейчас желающих гораздо больше, чем до пандемии", - говорит представитель центра Milzkalns Элина Путене.

"Мы заметили, что визиты людей стали более частыми, регулярными и целенаправленными.

В прошлом году на протяжении почти четырех месяцев, вне зависимости от дня недели, времени суток и погоды, все резервации были распроданы. На 50 мест одновременно претендовало несколько тысяч человек.

Несмотря на то, что в этом году посетителей меньше, и этот сезон нас однозначно радует", - говорит Путене.

Она считает, что введенные государством ограничения не только поставили новые задачи перед предпринимателями, но и принесли позитивные изменения в отрасль.