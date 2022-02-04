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Процесс покупки смартфона часто бывает долгим и запутанным, поскольку ассортимент, предлагаемый производителями техники, широк. Различные бренды предлагают телефоны не только с убедительными характеристиками, но и разнообразными дизайнами и параметрами производительности каждого устройства. Потенциальный владелец нового устройства должен решить, что для него важнее — камера, экран, время работы устройства или его производительность, и только после этого выбрать смартфон. Чтобы облегчить процесс приобретения, эксперт Huawei по технологиям делится четырьмя критериями, которые следует учитывать при покупке нового смартфона.

Камера, которая не разочарует

Последние модели смартфонов превосходят друг друга широким набором возможностей камеры и количеством объективов. Камеры смартфонов с одним объективом ушли в прошлое. Теперь их заменяют комплексные системы камер со множеством объективов, которые предоставляют владельцу нового устройства широкий спектр возможностей для фотосъемки. При выборе нового смартфона обязательно учитывайте возможности камеры как один из ключевых критериев, так как теперь смартфоны могут делать снимки такого же высокого качества, как и профессиональные камеры.

«Сегодня повышенным спросом пользуются смартфоны, оснащенные широкоугольными и зум-объективами в дополнение к классическому объективу. Например, одна из новинок на рынке — Huawei P50 Pro обладает четырьмя объективами: 50-мегапиксельным объективом True-Chroma RGB, передающим цвета максимально приближенными к реальным, 40-мегапиксельным монохромным объективом, 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 64-мегапиксельным перископическим зум-объективом с кратностью увеличения от 0,5 до 100. Такие универсальные возможности системы камер позволяют пользователям смартфонов делать действительно качественные фотографии», — говорит Микус Тиллерс, руководитель учебных курсов о продукции Huawei в Латвии.

Экран для любой задачи

С наступлением эры телефонов с сенсорными экранами размер экранов изменился с неудобно маленьких на очень большие экраны, но производители каждый год ищут способы удивить пользователей экранами с более высоким разрешением и насыщенными цветами.

«Мы больше не используем смартфон только для общения, а выполняем множество повседневных задач, как например: работа с электронной почтой и уведомлениями, просмотр видео или фильмов и даже создание разнообразного контента. Для этого требуется экран, который может улучшить впечатления от просмотра благодаря высокому разрешению, частым обновлениям экрана и богатой цветовой палитре. Например, экраны моделей Huawei P50 Pro и P50 Pocket оснащены цветовой гаммой P3, которая обеспечивает 1,07 миллиарда различных цветовых оттенков, так что, независимо от назначения устройства, цвета всегда будут яркими и реалистичными», — поясняет М. Тиллерс.

Время работы или быстрая зарядка?

Срок службы батареи также является важным фактором, который следует учитывать при покупке устройства, но в настоящее время наиболее востребована быстрая зарядка. Многие новейшие модели предлагают как проводную, так и беспроводную зарядку, чтобы сделать процесс зарядки вашего устройства максимально удобным. Перед покупкой рекомендуется убедиться, что ваш новый смартфон также поставляется с преобразователем быстрой зарядки, так как устройства оставшиеся от старых моделей смартфонов, которые не поддерживали быструю зарядку, не будут работать должным образом и могут привести к техническим повреждениям нового смартфона.

Неутомимая производительность

Наконец, перед покупкой нового смартфона важно оценить производительность устройства, подумав, для чего оно будет использоваться. Нагрев устройства во время просмотра любимых видео на Youtube или редактирования больших фотографий — это неприятно и заставляет беспокоиться о работе смартфона в дальнейшем.