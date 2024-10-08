Нужен ли в вашем доме очиститель воздуха? Вот почему это важно

Большую часть времени мы проводим в закрытых помещениях, поэтому качество воздуха для крепкого здоровья очень важно. По словам профессора Ивара Ванадзиньша, в помещениях мы дышим до 19 часов в день!

В качестве основных загрязнителей воздуха он называет выдыхаемый человеком углекислый газ, домашних животных, отопление и приготовление пищи, а также горящие свечи и благовония.

Однако воздух в доме можно сохранить чистым!

Монта и Давис проконсультировались с руководителем отдела продаж IKEA Зитой Османе, которая объяснила, как работают очистители воздуха, и нашла для пары наиболее подходящий вариант.

Фото: Ekrānuzņēmums

Очистители воздуха "всасывают" окружающий воздух и очищают его через фильтр или фильтры, а затем возвращают очищенный воздух обратно в окружающую среду. Они улучшают циркуляцию воздуха в помещениях, что, в свою очередь, предотвращает рост грибков и плесени.

Османе поясняет, что основными критериями выбора являются площадь помещения (7–20 м²) и характеристики устройства, а именно количество фильтров, уровень шума, создаваемого устройством, его функциональность и возможность удаленного управления.

Фото: Ekrānuzņēmums

На основании рекомендаций Монта и Давис выбрали воздухоочиститель STARKVIND. Он не только выполняет свою функцию, но и является отличным элементом интерьера. Они установили на него датчик качества воздуха VINDSTYRKA.

"Мы тестируем этот воздухоочиститель уже две недели и видим улучшения - качество воздуха стало лучше, и когда я делаю еженедельную уборку, то вижу, что под кроватью и на различных поверхностях не скапливается пыль", - говорит Монта.

Фото: Ekrānuzņēmums

Монта особенно рекомендует этот прибор тем, кто живет в городе - там больше пыли. О других его преимуществах можно узнать из видео!

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