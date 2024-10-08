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ДО И ПОСЛЕ Ремонт комнаты подростка в дизайне, который будет актуальным в течение многих лет

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Фото: Пресс-фото

Комната подростка должна отражать личность своего хозяина, его увлечения, быть функциональной, удобной и уютной. Совет – разделить даже самую маленькую комнату подростка на зоны с разными функциями: для учебы, отдыха, хранения вещей. Родители могут продуманно обустроить комнату ребенка к его меняющимся нуждам, используя различные бюджетные решения. Дизайнер интерьера от ИКЕА рассказывает, как оптимизировать пространство и обустроить комнату, подходящую для подростка, при минимальных расходах.

Даниэла – заядлая спортсменка, ее страсть – гребля, и будни она проводит вне дома, учась в Мурьянской спортивной гимназии и живя в общежитии. Ее комната дома была маленькой, 12 квадратных метров, и довольно неорганизованной – в ней не было никаких подходящих и функциональных решений, она была неудобной и служила также местом для хранения – там были предметы, которые вообще не должны находиться в комнате подростка. В комнате был только матрас для сна, стол для учебы и частично разобранный шкаф. Помимо новой мебели, в комнате прежде всего не хватало косметического ремонта.

Фото: Пресс-фото

Неизменная классика: черное и белое

Подростковый возраст – это время, когда подростку необходимо личное пространство, отражающее его личность. У хозяйки этой комнаты свой стиль. Ее интересуют спорт и мода. Учитывая, что ее обычный день очень насыщенный и напряженный, она хочет, чтобы ее личное пространство было спокойным и расслабляющим Ее любимые цвета – черный, белый и розовый, поэтому дизайнер интерьера решил использовать эти цвета в новой комнате. Черный и белый – это классика, которая всегда будет актуальна в интерьере. Чтобы комната не выглядела холодной, современный минимализм и монохромная тональная гамма могут быть дополнены различными акцентирующими предметами декора других цветов. Монохромный интерьер создает в комнате чистое и изысканное настроение, а разнообразный текстиль, такой как ковер, шторы, постельное белье, декоративные подушки и другие аксессуары дополнят и сделают помещение уютнее.

Фото: Пресс-фото

Сделать комнату визуально больше

«Эта комната была довольно маленькой; благодаря белому цвету она будет казаться просторнее. Кроме того, если стены комнаты белые, а интерьер выполнен в монохромной цветовой гамме, легко обновить обстановку в любой момент и тем самым изменить настроение в комнате. Просто меняйте или добавляйте новые декоры в других цветах, особенно при смене сезонов», – советует дизайнер интерьера от ИКЕА Агита Бриеде.

Дизайнер интерьера делится еще одним советом, как сделать маленькое помещение больше с помощью зеркал на стене. Большое зеркало, если оно расположено прямо напротив входной двери, придает комнате дополнительную глубину. Дизайнер сделал одно большое зеркало, сложив вместе несколько маленьких зеркал размером 30х30 см и приклеив их на плиту МДФ. Каждый может создать свое уникальное зеркало, соответствующее потребностям, размеру и даже форме помещения. Зеркала можно также просто наклеить на стену с помощью двустороннего скотча.

Функциональное и практичное расположение мебели

Главная проблема, которую заметила дизайнер А. Бриеде, обустраивая комнату девочки, – это отсутствие функциональной и практичной расстановки мебели в комнате. Каждый предмет мебели казался слишком маленьким для юной леди. Дизайнер также напоминает, что любая мебель, полка или предмет интерьера должны обосновать свою пригодность для конкретного помещения.

Фото: Пресс-фото

«Комната имела вытянутую прямоугольную форму, поэтому я разделила ее на две зоны – активную, где находится стол для учебы и шкаф, и зону, предназначенную для отдыха и сна. В условиях небольшого пространства было выбрано красивое и удобное кресло, которое будет служить как для учебы, так и для небольшой зоны отдыха. В небольших помещениях стены должны быть использованы по максимуму. Вдоль стен я рекомендую использовать как функциональные, так и декоративные элементы интерьера: дополнительные полки, настенные светильники или зеркало», – рассказывает А. Бриеде. Она отмечает, что еще одно решение, очень полезное для школьниц, – это подставка для ноутбука, которую можно использовать для учебы или просмотра фильмов в кровати.

Удобное решение для одежды и хранения

Чтобы поддерживать порядок в комнате, необходимо выбрать наиболее подходящие решения для хранения личных вещей подростка. Дизайнер интерьера говорит, что люди часто выбирают более маленькую мебель или комоды, думая, что в противном случае они столкнутся с нехваткой места в комнате. Однако частым следствием такого решения является отсутствие места для хранения: при недостатке места различные предметы скапливаются на поверхностях и комната выглядит загроможденной и беспорядочной.

Фото: Пресс-фото

«Не стоит бояться одной большой мебели в маленьком пространстве больше, чем нескольких маленьких. В итоге это будет выглядеть более аккуратно. Вы можете выбрать различные модульные системы хранения, которые могут быть созданы в соответствии с индивидуальными потребностями. В комнате Даниэлы мы создали монолитную комбинацию мебели на одной из стен, спланировав новое место для учебы и разместив письменный стол между стеллажами. Это решение обеспечивает достаточно места для хранения одежды и других вещей. Всегда пользуйтесь высотой помещения. Таким образом, вы сможете хранить редко используемые или сезонные вещи на верхних полках вашего шкафа», – советует А. Бриеде.

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