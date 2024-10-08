ДО И ПОСЛЕ Ремонт комнаты подростка в дизайне, который будет актуальным в течение многих лет

Фото: Пресс-фото

Сделать комнату визуально больше

«Эта комната была довольно маленькой; благодаря белому цвету она будет казаться просторнее. Кроме того, если стены комнаты белые, а интерьер выполнен в монохромной цветовой гамме, легко обновить обстановку в любой момент и тем самым изменить настроение в комнате. Просто меняйте или добавляйте новые декоры в других цветах, особенно при смене сезонов», – советует дизайнер интерьера от ИКЕА Агита Бриеде.

Дизайнер интерьера делится еще одним советом, как сделать маленькое помещение больше с помощью зеркал на стене. Большое зеркало, если оно расположено прямо напротив входной двери, придает комнате дополнительную глубину. Дизайнер сделал одно большое зеркало, сложив вместе несколько маленьких зеркал размером 30х30 см и приклеив их на плиту МДФ. Каждый может создать свое уникальное зеркало, соответствующее потребностям, размеру и даже форме помещения. Зеркала можно также просто наклеить на стену с помощью двустороннего скотча.

Функциональное и практичное расположение мебели

Главная проблема, которую заметила дизайнер А. Бриеде, обустраивая комнату девочки, – это отсутствие функциональной и практичной расстановки мебели в комнате. Каждый предмет мебели казался слишком маленьким для юной леди. Дизайнер также напоминает, что любая мебель, полка или предмет интерьера должны обосновать свою пригодность для конкретного помещения.

Фото: Пресс-фото