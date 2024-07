Суставам нужен ДРУГОЙ коллаген!

Важные открытия о нативном коллагене II типа

* Нативный коллаген II типа обладает особым иммунным механизмом, известным как пероральная толерантность, который замедляет или останавливает воспаление и катаболизм тканей (все метаболические процессы, которые расщепляют сложные соединения, являющиеся строительными блоками клеток и тканей) на уровне суставов. Существуют доклинические и клинические исследования, подтверждающие безопасность и эффективность ингредиентов, входящих в состав нативного коллагена II типа.

* У пациентов с остеоартритом колена неденатурированный коллаген II типа в течение шестимесячного курса показал статистически значимое улучшение в таких показателях, как боль, утренняя скованность и физическая функция суставов, по сравнению с плацебо.

* Нативный коллаген II типа даже в меньших дозах более эффективен, чем препараты глюкозамина и хондроитина сульфата - наиболее часто используемые пищевые добавки для лечения боли в суставах.