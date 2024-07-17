Суставам нужен ДРУГОЙ коллаген!

От коллагеновых кремов для лица до питьевого коллагена в виде жидкости или порошка - коллаген уже давно стал "эликсиром молодости" в косметологии для улучшения внешнего вида кожи. Но в последнее время все больше медиков подчеркивают важную роль этого белка для здоровья всего организма - и особенно суставов. Это тот же коллаген - или другой? В этом вам поможет разобраться семейный врач КАРИНА ВЕРНЕРЕ.
- Каково место коллагена в организме?
- Коллаген - это белок, который содержится в организме повсеместно - в мышечной ткани, сухожилиях, связках, клапанах сердца, суставах, коже, волосах и многом другом. Всего известно 26 типов коллагена, основными из которых являются типы I, II и III. Если говорить конкретно о здоровье суставов, то важно знать, что все структуры, образующие сустав, содержат коллаген. Единственная часть сустава, которая не восстанавливается сама по себе - это хрящ. Именно поврежденный хрящ вызывает наибольшее ограничение движений и боль. На девяносто процентов хрящ состоит из коллагена II типа и только на 10 процентов - из коллагена I типа. Поэтому для восстановления стабильности, функции и объема хряща особенно необходим коллаген II типа.
- Однако коллаген II типа выпускается в двух формах: хорошо известный ранее гидролизованный коллаген и неденатурированный, или нативный, коллаген нового поколения. В чем разница?
- Гидролизованный коллаген II типа получают путем расщепления большой молекулы коллагена на пептиды, но процесс гидролиза изменяет естественную структуру молекулы коллагена, подвергая ее тепловой обработке. Неденатурированный, или нативный, коллаген, напротив, сохраняет эту структуру, поскольку подвергается минимальной обработке. В результате нативный коллаген оказывает длительное противовоспалительное действие, лучше снимая боль, препятствуя разрушению хряща и помогая коленному суставу восстановить амплитуду движений. Возможно, вам придется некоторое время принимать дополнительные противовоспалительные препараты, когда вы начнете использовать неденатурированный коллаген, но в дальнейшем вы сможете обойтись без них. Чем дольше человек использует нативный коллаген II типа, тем лучше противовоспалительный эффект, а это чрезвычайно важно при лечении таких заболеваний, как артрит, деформирующий артроз, когда хрящ местами изношен до кости, что вызывает сильную боль.
- А тело не вырабатывает коллаген в достаточном количестве?
- Человеческий организм сам синтезирует коллаген, но с годами способность организма вырабатывать необходимое количество коллагена снижается, к тому же его качество ухудшается и он разрушается быстрее, чем в молодости. Человеческий организм умен - имеющийся коллаген в первую очередь направляется в жизненно важные органы, такие как клапаны сердца, поэтому суставы, кожа и волосы начинают испытывать недостаток этого жизненно важного белка. По этой причине примерно с 35 лет рекомендуется принимать коллагеновые добавки. Мы часто слышим жалобы на скованность - после долгого сидения, при вставании по утрам. Это уже сигнал о том, что стоит задуматься: не пора ли помочь своему опорно-двигательному аппарату?
- Кому в своей практике вы рекомендуете использовать коллаген?
- В практике семейного врача мы часто - практически каждый день - сталкиваемся с жалобами на боли в суставах и спине, которые, как правило, не связаны с конкретным диагнозом. Это могут быть люди разных профессий, в том числе спортсмены, которые ежедневно подвергаются физическим перегрузкам и поэтому нуждаются в поддержке опорно-двигательного аппарата. Коллаген важен для всех, кто испытывает повышенные физические нагрузки, а также необходим в случае травм, чтобы организм быстрее восстанавливался. Людям с избыточным весом также необходимо учитывать, что вес создает огромную нагрузку на суставы. Это можно сравнить с ежедневным ношением сумки или мешка весом 30-50 кг. Из-за лишнего веса суставные полости уменьшаются, а хрящ испытывает физическое трение при движении, поэтому становится все тоньше. Коллаген также является отличной поддержкой для пациентов с заболеваниями суставов, такими как артрит, подагра и артроз.
- Помогает ли коллаген II типа при болях в суставах?
- Когда у человека возникает боль, чаще всего она является результатом воспаления. Те, кто сталкивался с болью в суставах - из-за чрезмерной нагрузки или травмы, - знают, что боль и воспаление проходят медленно, даже при использовании обезболивающих средств. Для уменьшения воспаления особенно необходим коллаген II типа. Что лучше - длительное время пить обезболивающие, которые не так уж полезны для нашего организма, или принимать вещества для здоровья костей, суставов и опорно-двигательного аппарата, эффективность которых уже доказана научными исследованиями и которые также обладают длительным противовоспалительным эффектом? Конечно, мы не получим этот эффект за один-два дня, потребуется курс лечения - чаще всего несколько месяцев, - но в итоге результат нас обязательно порадует.
- Какие активные вещества следует принимать дополнительно для здоровья суставов?
- Кроме коллагена, опорно-двигательному аппарату необходимы также другие питательные вещества.
* Магний поддерживает электролитный баланс, а также имеет огромное значение для здоровья костей, так как помогает регулировать уровень кальция, в котором так нуждаются кости.
* Витамин B6, который часто идет рука об руку с магнием, участвует в синтезе коллагена.
* Витамин D является мощным противовоспалительным средством, способствует усвоению кальция и, если говорить о здоровье хрящей, поддерживает функцию хондроцитов в хрящевых клетках.
* Витамин С необходим для суставной капсулы, связок, сухожилий и хрящей. Он улучшает усвоение пищевого коллагена, защищает коллаген от окисления. Коллаген II типа в сочетании с витамином С способствует заживлению ран и восстановлению тканей.
Конечно, мы можем купить отдельно, использовать отдельно все эти вещества - тогда у нас будет горстка этих препаратов. Однако сегодня наша фармацевтическая промышленность предлагает объединить все эти вещества в одной небольшой капсуле, которую гораздо удобнее принимать и которая дает уверенность в том, что необходимые вещества действительно получены, причем в оптимальном количестве.
- В каком количестве следует принимать нативный коллаген II типа?
- Нативный коллаген нового поколения не нужно принимать в том же количестве, что и гидролизованный коллаген - 40 мг в день вполне достаточно. Для достижения этой суточной дозы MAGNEFlex следует принимать по 1 капсуле 2 раза в день. Важно принимать по 1 капсуле 2 раза в день, так как каждая капсула содержит 150 мг магния, что является максимальным количеством магния, которое организм может усвоить за один раз. Если доза магния будет больше, остальная часть просто выведется с мочой или калом.
Важные открытия о нативном коллагене II типа
* Нативный коллаген II типа обладает особым иммунным механизмом, известным как пероральная толерантность, который замедляет или останавливает воспаление и катаболизм тканей (все метаболические процессы, которые расщепляют сложные соединения, являющиеся строительными блоками клеток и тканей) на уровне суставов. Существуют доклинические и клинические исследования, подтверждающие безопасность и эффективность ингредиентов, входящих в состав нативного коллагена II типа.
Collagen Supplementation for Joint Health: The Link between Composition and Scientific Knowledge. Nutrients, 2023 Mar; 15(6): 1332; doi:10.3390/nu15061332
* У пациентов с остеоартритом колена неденатурированный коллаген II типа в течение шестимесячного курса показал статистически значимое улучшение в таких показателях, как боль, утренняя скованность и физическая функция суставов, по сравнению с плацебо.
Efficacy and tolerability of an undenatured type II collagen supplement in modulating knee osteoarthritis symptoms: a multicenter randomized, double-blind, placebo-controlled study. Nutrition Journal (2016) 15:14 DOI 10.1186/s12937-016-0130-8.
* Нативный коллаген II типа даже в меньших дозах более эффективен, чем препараты глюкозамина и хондроитина сульфата - наиболее часто используемые пищевые добавки для лечения боли в суставах.
Undenatured Type II Collagen (UC-II) in Joint Health and Disease: A Review on the Current Knowledge of Companion Animals. Animals (Basel). 2020 Apr; 10(4): 697. doi:10.3390/ani10040697
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