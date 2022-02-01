Вт, 1.02.2022
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Luminor приобрел ведущую компанию платежных решений в Балтии

ФОТО: LETA

Банк Luminor подписал соглашение о приобретении 99% акций компании "Maksekeskus", ведущего поставщика платежных решений для электронной коммерции в странах Балтии, у ее нынешних владельцев Omniva, Inbank и Olsson & Nielsen Nordic. Сделка позволит банку увеличить свою долю на быстрорастущем рынке услуг электронной коммерции, сообщили в пресс-службе банка.

Maksekeskus предоставляет интернет-магазинам и их клиентам в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии безопасные и удобные платежные решения и другие услуги электронной коммерции. Компания значительно выросла за последние годы под руководством исполнительного директора Арта Лукаса, и ее услугами пользуются более 3000 активных продавцов в странах Балтии.

Maksekeskus была основана в Эстонии в 2012 году компаниями Inbank и Olsson & Nielsen Nordic, и с тех пор является ведущим поставщиком платежных решений в странах Балтии. Партнерство с Luminor позволит компании быстрее расти на зарубежных рынках, главным образом благодаря сети и клиентской базе банка в Латвии и Литве. Maksekeskus продолжит свою деятельность как независимая компания, а Арт Лукас останется исполнительным директором.

Сделка должна быть одобрена финансовой инспекцией и департаментом конкуренции Эстонии.

По словам генерального директора Luminor Петера Босека, сделка примечательна тем, что это первое приобретение банка. "Приобретение компании Maksekeskus служит нашим стратегическим целям дальнейшего роста и поддерживает наши принципы ориентированности на клиента. Балтийские страны - один из самых динамичных рынков электронной коммерции в Европе, и после этой сделки мы сможем получить большую долю в этом быстро растущем и развивающемся секторе. Luminor имеет общебалтийский охват, и это будет способствовать расширению Maksekeskus в Латвии и Литве. Это также поможет увеличить долю банка в сегменте малых и средних предприятий Эстонии", - добавил Босек.

Согласно исследованию, проведённому по заказу Luminor в сентябре 2021 года, около одной пятой опрошенных малых и средних предприятий планируют в ближайшие годы начать или увеличить свое присутствие в онлайн-торговле. Согласно опросу, на данный момент около 18% эстонских, 20% литовских и 27% латвийских предприятий хотят увеличить свои онлайн-продажи.


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