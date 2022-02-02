Пособие в 200 евро за ребенка или студента. Как и кому будут выплачивать?

Если молодой человек учится в латвийском учебном заведении, заявление, подтверждающее факт учебы, подавать не нужно. Такую информацию VSAA получает от Министерства образования и науки.

Если молодой человек учится в учебном заведении за границей, к заявлению необходимо приложить справку из учебного заведения о том, что лицо обучается в конкретном учебном заведении в течение срока, указанного в документе. Заявление должно быть составлено в соответствии с правилами легализации документов. Если документ выдан на иностранном языке, может потребоваться его перевод.

Внимание! Легализация не требуется для справок, выданных иностранными учебными заведениями в странах-членах ЕС/ЕЭЗ, Швейцарии, Великобритании, России или Украине.

Заявление о предоставлении пособия в 50 евро (образец заявления) можно подать в VSAA:

В электронном виде на официальный адрес электронной почты.

В электронном виде по электронной почте pasts@vsaa.gov.lv (заявка должна быть подписана электронной подписью).

Отправив по почте в любой центр обслуживания клиентов или поместив в почтовые ящики, расположенные в центрах обслуживания клиентов VSAA в рабочее время.

Во время чрезвычайной ситуации VSAA принимает заявления на получение пособия, поданные на портале Latvija.lv с помощью э-услуги "Подача предложения, жалобы, вопроса или запроса".

Если одно и то же лицо имеет право на пособие в размере как 50, так и 20 евро как лицо, получающее государственную пенсию, помощь или пособие по социальному обеспечению, предоставляется пособие в размере 50 евро.

Например: Мать за 12-летнего ребенка получает пенсию по случаю потери кормильца и государственное семейное пособие. VSAA назначает и выплачивает пособие в размере 50 евро в месяц.

Заявление о предоставлении пособия в 50 евро необходимо подать в VSAA в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона - до 29 июля 2022 года или со дня приобретения лицом права на пособие в период с 1 января 2022 г. по 30 апреля 2022 г.

Учреждение длительного социального ухода и социальной реабилитации, Администрация мест лишения свободы и образовательное учреждение социальной коррекции должны до 31 мая 2022 года предоставить в VSAA информацию о детях, находящихся в соответствующем учреждении, с указанием следующей информации:

Имя, фамилия и персональный код ребенка.

Дата, с которой ребенок находится в соответствующем учреждении.

Номер и дата решения сиротского суда или решения суда о помещении ребенка в учреждение.

Сиротский суд, отстаивая личные интересы ребенка в отношениях с родителями, принимает решение о выплате пособия самому ребенку, если он достиг 15-летнего возраста, а его родитель не получал пособия. О полученном заявлении и принятом решении сиротский суд немедленно информирует VSAA.

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