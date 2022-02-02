Ср, 2.02.2022
По моему мнению, неадекватно и безвкусно предлагать "Евровидению" дешевую шуточную песню. Я прослушал шуточные песни, отобранные для полуфинала, и в большинстве своем в них нет ничего. Мне не было смешно. Роберто Мелони, певец, шоумен, ведущий
Роберто Мелони, певец, шоумен, ведущий

Пособие в 200 евро за ребенка или студента. Как и кому будут выплачивать?

ФОТО: Shutterstock

Согласно Закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоносители, вступившему в силу 29 января 2022 года, Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет предоставлять пособие в размере 50 евро в месяц на ребенка. Пособие предоставляется на четыре месяца в период с 1 января 2022 г. по 30 апреля 2022 г., то есть в общей сложности - 200 евро на ребенка.

Автоматические выплаты VSAA без заявления:

  • Лицам, получающим в указанный период пособие по уходу за ребенком или семейное государственное пособие.

В конце февраля VSAA выплатит пособие за январь и февраль, т.е. по 100 евро за два месяца. Выплаты за март будут производиться до 31 марта, за апрель - до 30 апреля.

Если пособие по уходу за ребенком или государственное семейное пособие за упомянутый период будет предоставлен позже - пособие будет выплачено в течение 45 дней после назначения госпособия по уходу за ребенком или семьи.

  • Лицам, в связи с рождением ребенка имеющим право на материнское пособие, а ребенок рожден до 30 апреля 2022 года.

Если материнское пособие уже назначено и ребенок родился до 29 января (когда закон вступил в силу), пособие за январь, февраль и март - всего 150 евро - будет выплачено до 31 марта. Поддержка в размере 50 евро за апрель будет выплачена до 30 апреля.

Если материнское пособие назначается позже и ребенок рождается до 30 апреля, пособие выплачивается в течение 45 дней после назначения материнского пособия.

Нужно подавать заявление на имя VSAA:

  • Лицу за ребенка. Если в этот период воспитывается ребенок, которому 16-17 лет и который не учится. Т.е. за детей, на которых родители не получают государственное семейное пособие, поскольку ребенок не учится.
  • Студенту, который в этот период обучается в высшем учебном заведении, в том числе колледже, в возрасте до 23 лет включительно.
  • Молодым людям, которые в этот период посещает общеобразовательное или профессионально-техническое учебное заведение и не старше 23 лет включительно. Т.е. молодые люди, достигшие 20-летнего возраста или состоящие в браке, учащиеся, однако их родители не получают за них государственное семейное пособие.
  • Родителю, опекуну, приемной семье или руководителю учреждения длительного социального ухода и социальной реабилитации, если ребенок в этот период находится в таком учреждении, социально-исправительном учреждении или месте лишения свободы, и если ребенку был предоставлен статус беженца или альтернативный статус.

Поддержка выплачивается в течение 45 дней со дня поступления заявления в VSAA.

Например, если заявление получено 9 февраля, VSAA выплатит пособие до 25 марта. В марте будет заплачено за январь, февраль и март, всего 150 евро. Потом в апреле - 50 евро за апрель. Если заявление подано позже и 45-дневный срок придет в апреле, в этом месяце будет выплачено за все четыре месяца одним платежом, итого 200 евро.

Молодые люди, обучающиеся и в возрасте до 23 лет включительно, имеют право на поддержку независимо от формы и вида обучения (очное/заочное/удаленное), трудоустройства и семейного положения.

Пособие не полагается, если у лица есть временный вид на жительство.

К примеру, право на получение пособия есть у:

  • студента, который учится на заочном отделении вуза и работает.
  • молодого человека, достигшего 20-летнего возраста и обучающегося в профессиональном училище (за него государственное семейное пособие больше не выплачивается).
  • Молодого человека, достигшего 19 лет и обучающегося в вузе на 1 курсе дневного отделения (за него родители уже не получают государственное семейное пособие).

Если у лица хотя бы на один день появляется право на получение пособия, оно выплачивается за весь период, т.е. за все четыре месяца.

К примеру: лицо имеет право на пособие по уходу за ребенком с 10 марта 2022 года. Это означает, что помощь будет выплачиваться за весь период с 1 января 2022 г. по 30 апреля 2022 г. (4 x 50 евро=200 евро).

Также право на поддержку в течение всех четырех месяцев будет у студента, которому 24 года исполнилось, к примеру, 15 января.

В заявлении, адресованном VSAA, должны быть указаны:

  • Имя, фамилия, персональный код заявителя.
  • В случае заявления на ребенка - имя, фамилия, персональный код ребенка.
  • Номер телефона или адрес электронной почты для связи.
  • Номер счета латвийского кредитного учреждения или системы почтовых платежей.

Если молодой человек учится в латвийском учебном заведении, заявление, подтверждающее факт учебы, подавать не нужно. Такую информацию VSAA получает от Министерства образования и науки.

Если молодой человек учится в учебном заведении за границей, к заявлению необходимо приложить справку из учебного заведения о том, что лицо обучается в конкретном учебном заведении в течение срока, указанного в документе. Заявление должно быть составлено в соответствии с правилами легализации документов. Если документ выдан на иностранном языке, может потребоваться его перевод.

Внимание! Легализация не требуется для справок, выданных иностранными учебными заведениями в странах-членах ЕС/ЕЭЗ, Швейцарии, Великобритании, России или Украине.

Заявление о предоставлении пособия в 50 евро (образец заявления) можно подать в VSAA:

  • В электронном виде на официальный адрес электронной почты.
  • В электронном виде по электронной почте pasts@vsaa.gov.lv (заявка должна быть подписана электронной подписью).
  • Отправив по почте в любой центр обслуживания клиентов или поместив в почтовые ящики, расположенные в центрах обслуживания клиентов VSAA  в рабочее время.

Во время чрезвычайной ситуации VSAA принимает заявления на получение пособия, поданные на портале Latvija.lv с помощью э-услуги "Подача предложения, жалобы, вопроса или запроса".

Если одно и то же лицо имеет право на пособие в размере как 50, так и 20 евро как лицо, получающее государственную пенсию, помощь или пособие по социальному обеспечению, предоставляется пособие в размере 50 евро.

Например: Мать за 12-летнего ребенка получает пенсию по случаю потери кормильца и государственное семейное пособие. VSAA назначает и выплачивает пособие в размере 50 евро в месяц.

Заявление о предоставлении пособия в 50 евро необходимо подать в VSAA в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона - до 29 июля 2022 года или со дня приобретения лицом права на пособие в период с 1 января 2022 г. по 30 апреля 2022 г.

Учреждение длительного социального ухода и социальной реабилитации, Администрация мест лишения свободы и образовательное учреждение социальной коррекции должны до 31 мая 2022 года предоставить в VSAA информацию о детях, находящихся в соответствующем учреждении, с указанием следующей информации:

  • Имя, фамилия и персональный код ребенка.
  • Дата, с которой ребенок находится в соответствующем учреждении.
  • Номер и дата решения сиротского суда или решения суда о помещении ребенка в учреждение.

Сиротский суд, отстаивая личные интересы ребенка в отношениях с родителями, принимает решение о выплате пособия самому ребенку, если он достиг 15-летнего возраста, а его родитель не получал пособия. О полученном заявлении и принятом решении сиротский суд немедленно информирует VSAA.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

  • На пособие в 50 евро в месяц не может быть наложено взыскание и удержание.
  • С него не удерживается подоходный налог.
  • Муниципальная социальная служба при оценке материального положения домохозяйства с целью предоставления социальной помощи, не принимает во внимание пособие, выплачиваемое лицу.

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