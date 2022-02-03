Кризис вокруг Украины: США отправляют в Европу 3 тыс. военных, Путин пожаловался Джонсону на Киев

В помощь румынскому контингенту НАТО будет направлена тысяча американских солдат ФОТО: EPA

Представитель Пентагона также заверил, что на территорию Украины эти части отправлены не будут, и что в Польшу и Румынию они переводятся не навсегда, а временно, в качестве реакции на нынешнюю ситуацию. В обеих этих странах уже находятся небольшие контингенты американской армии.

Американская газета Wall Street Journal сообщает со ссылкой на неназванных чиновников, что Пентагон приказал еще нескольким тысячам солдат (в дополнение к первоначальным 8,5 тыс) быть готовыми к переброске в страны восточного фланга НАТО.

Разговор Джонсона с Путиным

В среду вечером пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Борисом Джонсоном. Эти переговоры должны были состояться двумя днями ранее, однако их пришлось перенести, поскольку в понедельник британскому премьеру пришлось срочно отвечать на неприятные вопросы депутатов парламента о вечеринках, состоявшихся в период локдауна на Даунинг-стрит. Во вторник Джонсон побывал с визитом в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским и призвал Россию отвести войска от украинских границ.

Согласно сообщению администрации президента России, Джонсон и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности, которые Россия требует от стран Запада, при этом президент России обратил "внимание на хронический саботаж Киевом минских договорённостей".

"Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику "открытых дверей" альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности", - сказано в сообщении Кремля.

В свою очередь Даунинг-стрит сообщает, что Джонсон "выразил глубокую озабоченность в связи с последними враждебными действиями России на границе Украины". "Он подчеркнул необходимость найти путь, уважающий как территориальную целостность Украины, так и ее право на самозащиту", - сказал представитель премьер-министра. Джонсон также сказал Путину, что "любое дальнейшее вторжение России на украинскую территорию станет трагической ошибкой".

При этом, согласно заявлению британского правительства, "лидеры согласились, что в обострении никто не заинтересован". "Премьер-министр [Джонсон] подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимости включать в переговоры Украину", - сообщает Даунинг-стрит.

Утечка ответов НАТО и США

Решение перебросить три тысячи американских солдат стало последним шагом США в противостоянии с Россией вокруг Украины. США и другие страны НАТО говорят, ссылаясь на свои разведданные, что Россия сконцентрировала на границах Украины невиданное до сих пор количество войск и, возможно, готовит вторжение.

Москва отвергает эти подозрения, но в то же время по ходу этого кризиса потребовала от США и НАТО отказаться от идеи когда-нибудь принять Украину в альянс и вообще отвести силы на рубежи 1997 года, то есть до того момента, как в НАТО вступили первые страны бывшего соцлагеря.

В среду испанская газета El Pais опубликовала письменные ответы США и НАТО, которые были переданы Москве несколькими днями ранее и которые журналисты газеты получили по неофициальным каналам.